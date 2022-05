„Ohrenschmerzen meines Lebens“: Cathy Hummels steckt sich Zwiebeln in die Ohren

Cathy Hummels kämpfte mit einem alten Hausmittel gegen ihre Ohrenschmerzen (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Cathy Hummels

Sie litt unter starken Ohrenschmerzen: Cathy Hummels benutzte Zwiebeln, um ihre Symptome zu lindern. Die Influencerin enthüllte, dass ihr das Hausmittel sehr gut half.

München – Starke Ohrenschmerzen! Cathy Hummels (34) verkündete, dass es sie ganz schön erwischt habe und sie mit einer Erkältung inklusive extremer Ohrenschmerzen zu kämpfen hatte. Was sie alles dafür tat, um wieder gesund zu werden und ihre extremen Schmerzen zu lindern, enthüllte die Mama von Sohn Ludwig (4) jetzt gegenüber ihren Followern in mehreren Instagram-Stories.



Auf ihrer Social-Media-Plattform auf Instagram ließ die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin ihre Fans jetzt an Videoclips teilhaben, in denen sie erzählte, dass sie aufgrund ihrer starken Ohrenschmerzen kaum schlafen konnte. Trotz ihres angeschlagenen Gesundheitszustands enthüllte sie gegenüber ihrer Community: „Heute hatte ich eine ganz schreckliche Nacht. Und zwar hatte ich die Ohrenschmerzen meines Lebens.“ Sie verkündete weiter, dass ihre Erkältung nicht zu übersehen sei. „Und ich glaube, ihr hört es auch. Ich habe mich ein ganz bisschen erkältet“, betonte die Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels (33).

Cathy Hummels litt unter starken Ohrenschmerzen

Die schöne Influencerin gab zudem bekannt, dass sie sich für das Hausmittel einer gekochten Zwiebel entschied, um gegen die extremen Schmerzen an ihren Ohren anzukämpfen. Sie verkündete: „Bestes Hausmittel: Gekochte Zwiebel. Hab‘ ich mir dann einfach in mein Ohr reingesteckt.“ Zu dem bewährten Hausmittel, das sie sich in ihr Ohr steckte, griff der Star, weil Zwiebeln antibakteriell, entzündungshemmend und abschwellend wirken können. Wir wünschen der Prominenten eine gute Besserung – dank der Zwiebel wird es ihr sicherlich auch schon bald wieder besser gehen!