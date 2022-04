„Irreparable Schäden“: Oliver Pocher äußert sich nach fieser Ohrfeige

Von: Judith Braun

Comedian Oliver Pocher kämpft nach fieser Ohrfeige mit den Folgen. © Ole Spata/dpa

TV-Star Oliver Pocher kämpft nach einer Ohrfeige mit gesundheitlichen Folgen. Er befürchtet sogar „irreparable Schäden“.

Dortmund – Oliver Pocher (44) ist bekannt dafür, dass er sich gerne mal öffentlich über andere Personen lustig macht. In jüngster Zeit musste der Entertainer aber selbst einstecken. Als er am vergangenen Wochenende (26. März) bei einem Boxkampf in Dortmund im Publikum saß, überraschte ihn plötzlich ein Angreifer. In aller Öffentlichkeit schlug ihm der Internet-Star Fat Comedy ins Gesicht und gab ihm eine Ohrfeige. Nun hat Pocher nach eigenen Angaben mit gesundheitlichen Folgen zu kämpfen, wie 24vita.de berichtet*. Dabei gibt es neben Gewalteinfluss auch andere Ursachen für Hörschäden.

Es war allerdings nicht der einzige Vorfall am vergangenen Wochenende, der wegen einer Watschen unter Promis für Aufregung sorgte. Bei den Oscars verteilte Schauspiel-Star Will Smith (53) ebenfalls eine Ohrfeige, nachdem Comedian Chris Rock (57) Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith (50) wegen ihres kreisrunden Haarausfalls verspottete. Inzwischen meldeten sich sowohl die Eheleute Smith als auch Rock zu dem Zwischenfall zu Wort. Auch Pocher äußerte sich bereits zu der fiesen Attacke am Rande des Boxkampfes. *24vita.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

