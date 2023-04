Ohrfeige und Zirkusmusik: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl feuert gegen Christian Lindner

Von: Lukas Einkammerer

Martin Gruber von seiner anderen Seite: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl legt sich im Netz mit Christian Lindner an. Grund dafür ist dessen Kinderpolitik.

Ammersee – Eigentlich ist „Bergdoktor“-Star Hans Sigl (53) in seiner Rolle als Martin Gruber die Ruhe in Person und meistert jede Herausforderung, die ihm in den Weg gelegt wird, ruhig und bedacht. Privat legt der gebürtige Österreicher aber durchaus andere Seiten an den Tag und nutzt seine Plattform gerne dafür, um kritisch seine Stimme zu erheben. Wegen Christian Lindners (44) Stellung zur Kindergrundsicherung platzt dem TV-Star nun der Kragen.

Wegen Kinderpolitik von FDP-Chef Christian Lindner: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl stinksauer

Eigentlich dürfte Hans Sigl aktuell mit den Vorbereitungen auf die Dreharbeiten der 17. „Bergdoktor“-Staffel schwer beschäftigt sein, die Gelegenheit, um gegen politische Ungerechtigkeiten auszuteilen, lässt er sich aber nicht entgehen. Grund für seine Wut ist ein Instagramposting des BR-Magazins „quer“, das die Standpunkte von Finanzminister und FDP-Parteivorsitzender Christian Lindner bezüglich der Kindergrundsicherung zusammenfasst.

Der Infografik zufolge sähe Lindner bei der 12 Milliarden Euro teuren Kindergrundsicherung „keinen finanziellen Spielraum“. Wie das Magazin erläutert, wolle das Finanzministerium hingegen aber 35 Milliarden Euro in den Straßenbau stecken und zwei Milliarden zur Förderung von E-Fuels ausgeben, während sich die FDP weigere, das milliardenschwere Dienstwagenprivileg abzuschaffen. Hans Sigl geht dies gehörig gegen den Strich – und der ZDF-Star schießt mit einer klaren Ansage zurück.

Wegen der Kinder: „Bergdoktor“-Star Hans Sigl legt sich mit Christian Lindner an

In seiner Instagramstory teilt Hans Sigl das „quer“-Posting wortlos mit seinen knapp 168.000 Followern und macht seine Stellung dabei unmissverständlich. Den Beitrag unterlegt er mit Zirkusmusik und fügt den Clip einer Frau hinzu, die eine Ohrfeige verteilt. So streitlustig hat man den Bergdoktor selten erlebt. Dass er bei der Thematik Kindergrundsicherung so scharf reagiert und sich öffentlich mit Christian Lindner anlegt, dürfte aber wenig verwundern – schließlich ist er selbst Vater eines Sohnes und begeistert als Dr. Martin Gruber Scharen an jungen Fans.

Während sich viele seiner Promi-Kollegen gezielt aus politischen Debatten heraushalten und ihre Präsenz in den sozialen Medien eher für seichte Beiträge aus dem eigenen Alltag nutzen, scheut sich Hans Sigl nicht davor, kritische Töne anzuschlagen. Erst vergangenen Herbst teilte „Bergdoktor"-Star Hans Sigl gegen den WM-Botschafter aus Katar aus.