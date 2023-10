Romantische Nacht geht schief: Schlager-Fan kassiert Ohrfeige wegen Andy Borg

Von: Lisa Klugmayer

Andy Borg nimmt sich immer viel Zeit für seine Fans – auch beim „Schlager-Spaß“. Doch das pikante Geständnis eines Zuschauers, kann er anfangs gar nicht glauben.

Offenburg – Andy Borg (62) kehrt aus der Sommerpause zurück. Die ARD-Sendung „Schlager-Spaß“ flimmert am 30. September endlich wieder über die TV-Bildschirme. Dabei nahm er sich auch Zeit, um seine Fan-Post zu beantworten. Über den Brief von Schlager-Fan Ottmar musste er besonders schmunzeln, denn er berichtet von einer Nacht im Wald, die nicht ganz so planmäßig verlief – und zwar wegen Andy Borg.

Bei Schäferstündchen im Wald: Schlager-Fan kassiert Ohrfeige wegen Andy Borg

„Ich hab hier einen Brief, den MUSS ich Ihnen vorlesen. Dieses Thema haben wir im Schlager-Spaß noch nie behandelt, ich hab auch noch nie einen ähnlichen Brief bekommen“, grinst Andy Borg. „Da steht: Lieber Andy Borg. Heute möchte ich Ihnen einmal was erzählen. Vor 40 Jahren lernte ich meine Frau kennen und immer, wenn wir im Auto unterwegs waren, lief das Lied ‚Adios Amore‘. Was mir langsam zu den Ohren hinauslief“, gesteht Schlager-Fan Ottmar.

„Als wir dann einmal im Wald anhielten, für ein Schäferstündchen, lief das Lied auch wieder. Und dann ist es passiert: Ich nahm die Kassette und schmiss sie in den Wald hinaus. Resultat: Ich kassierte eine Ohrfeige“, erzählt Ottmar weiter. Andy Borg kann es nicht fassen und versichert: „Ich schwöre Ihnen: Diesen Brief habe ich genauso bekommen“.

Er liest weiter: „Damals habe ich mir geschworen, dass ich dem Andy Borg irgendwann mal zu sagen, dass ich wegen ihm eine Ohrfeige kassierte. Somit habe ich es nach 30 Ehejahren mit dieser Frau geschafft, Ihnen diesen Brief zu schreiben“. Doch heute sind die beiden große Fans der Sendung und verpassen keien Folge. „Sie sind einsame Spitzenklasse. Danke für diese schöne Musik“, verabschiedet sich Ottmar.

Schon gewusst? Andy Borg heißt gar nicht Andy Borg Andy Borgs bürgerlicher Name ist tatsächlich Adolf Andreas Meyer. Dass es als Österreicher nach 1945 allerdings nicht gerade von Vorteil ist, Adolf zu heißen, kann man sich denken – deswegen trat er zuerst noch als Adi Meyer auf. Seit seinem großen Durchbruch mit „Adios Amor“ 1982 ist er als Andy Borg bekannt.

Nerviges Lied als Liebes-Killer? Andy Borg war mal in einer „ähnlichen Situation“

„Diese Geschichte ist fantastisch“, schmunzelt Andy Borg nachdem er den Brief zu Seite gelegt hat. „Der kann mich nicht mehr hören beim Schäferstündchen im Wald und schmeißt meine Kassette in den Wald“, fasst er Ottmars Geständnis nochmal kopfschüttelnd zusammen und lässt dann selbst tief blicken. „Ich geb es ehrlich zu: Ich sage nur nicht, welche Kassette auch ich schon einmal aus dem Fenster geschmissen habe – in einer ähnlichen Situation“. Er hätte jetzt aber das passende Lied dazu, versichert er und stimmt „Ist der Ruf erst ruiniert“ an.

Romantische Nacht geht schief: Schlager-Fan kassiert Ohrfeige wegen Andy Borg (Fotomontage) © SWR/Schlager-Spaß mit Andy Borg – Folge vom 30. September 2023

Apropos: Der „Schlager-Spaß“-Moderator führt eine wahre Bilderbuchehe mit seiner Frau Birgit. Im Liebesinterview verrät Andy Borg pikante Details über die Beziehung. Verwendete Quellen: SWR/Schlager-Spaß mit Andy Borg – Folge vom 30. September 2023