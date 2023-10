Eric Sindermann blitzt bei Ex-FC-Bayern-Torjäger mit Wunsch nach Wiesn-Selfie eiskalt ab: „Nicht mit dir“

Von: Armin T. Linder

TV-Star Eric Sindermann berichtet von einem für ihn ziemlich unerfreulichen Oktoberfest-Erlebnis: Sein Sport-Idol habe ihn abblitzen lassen mit einem Selfie-Wunsch, „für mich war es krass“.

München – Oktoberfest-Zeit ist Selfie-Zeit. Für die Promis ist es wohl normal, dass sie auf der Theresienwiese alle paar Meter angehalten und um ein Foto gebeten werden. Die meisten machen auch gerne mit – etwa ein TV-Kommentator, der mit einem Fan posierte. Auch mancher Star ist selbst scharf auf ein Foto mit anderen Promis. Doch einer holte sich dabei jetzt nach eigenen Angaben eine fiese Abfuhr: Eric Sindermann.

Oktoberfest: Eric Sindermann blitzt nach eigenen Angaben bei Mario Gomez ab

Der 35-Jährige ist Trash-TV-Guckern als Reality-Star bekannt, flimmerte er doch via „Promi Big Brother“ und „Das Sommerhaus der Stars“ über die Mattscheiben. Da gerät fast in Vergessenheit, dass er mal als Handballer professionell aktiv war. Insofern war es ja ein direkter Sport-Kollege, den er da auf dem Oktoberfest um ein Selfie bat. Die Rede ist von Mario Gomez, Ex-Stürmer mit unter anderem FC Bayern, VfB Stuttgart und 78 A-Länderspielen für den DFB in der Vita.

Eric Sindermann konsterniert nach Oktoberfest-Erlebnis: „Für mich war es krass“

Jetzt berichtet Sindermann bei RTL: „Mario Gomez hat gleich gesagt, als ich ihn gefragt habe: ‚Nee, nee, unter keinen Umständen, nicht mit dir!‘.“ Das Erlebnis sitzt tief beim Reality-Star. „Für mich war es krass, weil Mario Gomez einer meiner Idole gewesen ist“, so Sindermann, der das Interview im FC-Bayern-Trikot mit Harry-Kane-Aufdruck gab. „Für mich ist das schon hart, wenn das Idol dann so sagt: ‚Nee, gar kein Bock drauf‘.“

Eric Sindermann, hier bei einem Berliner Oktoberfest. © Nicole Kubelka/Imago

Die tatsächlichen Hintergründe bleiben natürlich unklar. Also auch, ob Gomez den TV-Star überhaupt erkannt hat oder vielleicht im Stress war oder einfach nur seine Ruhe wollte. Und wie präzise Sindermanns Schilderung vom Korb des FC-Bayern-Stars überhaupt war. Ob der sich wohl auch noch zu Wort meldet?

Ohne Selfie musste „Sommerhaus“-Star Sindermann das Oktoberfest immerhin nicht verlassen. „Joko getroffen“ habe er. „Der war auf alle Fälle nett, hat ein Foto mit mir gemacht.“ Na immerhin! Auf der Wiesn über den Weg laufen konnte man auch den Tokio-Hotel-Twins – auch wenn mindestens einer der beiden sehr betrunken war. (lin)