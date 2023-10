Zwei Schlager-Topstars singen überraschend auf der Wiesn – Bei einem fragt Bedienung, wo sie da nur gelandet sei

Von: Armin T. Linder

Die nächsten zwei Schlager-Stars gaben sich auf dem Oktoberfest mit unangekündigten Auftritten die Ehre. Einer dichtete seinen Hit um, und fast das ganze Bräurosl-Zelt sang mit.

München – So viele waren‘s wohl noch nie! Dieses Jahr haben reihenweise Schlager-Stars unangekündigte Auftritte auf dem Oktoberfest hingelegt. Mit Roberto Blanco und Nino de Angelo kamen gleich zwei Legenden auf Einladung von Regine Sixt, Mickie Krause zur Firmen-Wiesn einer Versicherung. Patrick Lindner betrat nach Mitternacht sogar ganz spontan die Bühne. Und das waren bei weitem noch nicht alle, siehe Liste unten.

Schlager-Star Heino legt Überraschungsauftritt auf Oktoberfest hin – Bedienung fragt, wo sie gelandet sei

Am Montag, 2. Oktober, kam es zu zwei Überraschungsauftritten. Und das fast gleichzeitig in zwei nahegelegenen Zelten! Heino trat – laut Bild um kurz nach 20:30 Uhr – im Schützenfestzelt auf. Dass der 84-Jährige nicht viel von Wokeness hält (unlängst gab es deswegen einen Skandal), zeigte sich auch in seiner Lied-Auswahl: Denn die Schlager-Legende gab den umstrittenen Song „Layla“ (im Original von DJ Robin & Schürze) zum Besten, wie mehrere TikTok-Videos zeigen.

Auch die Wiesn-Bedienung Eva, die als Nutzerin „vendewa“ mit einem anderen Video unlängst für Aufsehen sorgte, hat den Heino-Auftritt miterlebt. Und einen kurzen Clip davon gepostet. „Warum?“ und „Wo bin ich hier gelandet?“, schreibt sie dazu. Offensichtlich ist sie nicht der allergrößte Heino-Fan:

Peter Wackel tritt fast zeitgleich zu Heino auf dem Oktoberfest auf

Fast bis zum Schluss hob sich auch eine echte Mallorca-Größe ihren Auftritt auf: Peter Wackel (46) enterte ebenfalls am Montag die Bühne im Bräurosl-Zelt, und zwar gegen 21 Uhr. Er stimmte erst kurz seinen Song „Die Nacht von Freitag auf Montag“ an, lobte die Bräurosl als „schönstes Zelt auf der Wiesn“ und holte dann noch weiter aus. Er habe „was ganz Spezielles vorbereitet“ und verriet dann, was: „Und zwar ein schönes ‚Scheiß drauf, Wiesn ist nur einmal im Jahr‘“.

Peter Wackel dichtet Mallorca-Hit um: „Scheiß drauf, Wiesn ist nur einmal im Jahr“

Da wussten die Anwesenden, was kommt. Denn zu den größten Hit des Mallorca-Barden zählt bekanntlich „Scheiß drauf! - ...Mallorca ist nur einmal im Jahr“. Den hat er nun eigens für seinen Oktoberfest-Besuch umgedichtet und gab den Gassenhauer in der neuen Version zum Besten. Das Video oben zeigt dann auch, wie fast das ganze Zelt diese mitschmetterte, „Ole, ole“ inbegriffen.

Nach dem Auftritt saß Peter Wackel wohl schon wieder auf gepackten Koffern. Denn bereits für den 4. Oktober hatte er einen Auftritt im Bierkönig auf Mallorca im Kalender, bevor für den 6. Oktober ein erneuter Auftritt auf einem Oktoberfest im Kalender steht: im deutschen Wittlich (Rheinland-Pfalz) – insofern handelt es sich nicht um die „echte“ Wiesn, auf der er nun schon mal kurz „üben“ durfte.

Peter Wackel, hier bei einem Auftritt in seiner „zweiten Heimat“, dem Bierkönig auf Mallorca, im Juli. © Ulrich Stamm/Imago

Übrigens lockt die Wiesn nicht nur Schlager-Sänger. Am Samstag gab Thomas Tatzl, Opernsänger aus Österreich, einen kleinen Auftritt im Café Kaiserschmarrn, wie bei Instagram zu sehen ist. Die Promis sorgten auf dem Oktoberfest 2023 auch abseits der Bierzelt-Bühnen für Schlagzeilen. Sei es mit Turteleien wie Iris Klein. Oder auch mit Streifzügen über die Theresienwiese: Mindestens einer der beiden Kaulitz-Brüder von Tokio Hotel war dabei ziemlich betrunken – und durfte bei der Chefin eines Fahrgeschäfts auf Toilette. (lin)