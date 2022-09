„Endlich ist es raus“: Andrej Mangold postet vertrautes Bild mit Anna-Carina Woitschack

Von: Jonas Erbas

Mit Schlagerstar Anna-Carina Woitschack scheint sich Andrej Mangold offenbar bestens zu verstehen. Gemeinsam mit der 29-Jährigen zeigte sich der Ex-Bachelor nun ganz vertraut auf dem Münchner Oktoberfest – und durfte dabei endlich großartige Neuigkeiten verkünden!

München – Mit Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (29) verband Andrej Mangold (35) bis vor Kurzem wohl nicht viel, doch nun scheint es, als seien die beiden Promis ein Herz und eine Seele. Den Grund dafür verriet der einstige RTL-Charmeur jetzt bei einem gemeinsamen Wiesn-Besuch.

Schlagerstar meets Bachelor – Anna-Carina Woitschack und Andrej Mangold verbringen Wiesn-Tag

Zünftig in Tracht eingekleidet zeigten sich Anna-Carina Woitschack und Andrej Mangold strahlend Seite an Seite auf dem Münchner Oktoberfest, wo sie in der Käfer Wiesn-Schänke feierten. Die Frau, die sonst mit den größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten auf einer Bühne steht, posierte nun ganz innig mit einem prominenten Kollegen, mit dem die 29-Jährige beruflich sonst eigentlich kaum Überschneidungen hat.

Dennoch wirken die Schlagersängerin und der Realitystar auf ihren gemeinsamen Wiesn-Schnappschüssen unglaublich vertraut und posieren breit lächelnd Arm in Arm für die Kameras. Dass sich die beiden hinter den Kulissen einer neuen TV-Show kennen und schätzen lernen durften, bei der sie sogar als Team antraten, erklärt dann auch recht schlüssig, wieso sich Anna-Carina Woitschack und Andrej Mangold auf ihren Oktoberfest-Fotos derart anstrahlen.

Skate-Show mit Schlagerstar Anna-Carina Woitschack – Andrej Mangold freut sich: „Endlich ist es raus“

„Endlich ist es raus, Leute“, freute sich Andrej Mangold auf Instagram und rührte dabei kräftig die Werbetrommel für sein aktuelles TV-Projekt „Skate Fever“: „Die neue Show läuft ab 10. Oktober um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und meine Tanzpartnerin ist Anna-Carina Woitschack.“ Mit der Schlagersängerin habe er „einen tollen Tag zusammen“ auf der Wiesn verbracht, so der 35-Jährige.

Das Oktoberfest selbst scheint der Ex-Bachelor, so wie viele andere auch, sehnlichst vermisst zu haben: „Nach zwei Jahren Abwesenheit war es unglaublich toll, endlich wieder auf viele fröhliche, feiernde und lachende Menschen zu treffen.“ Zwischen zwei anderen Superstars könnte sich demnächst ebenfalls eine ungewöhnliche Zusammenarbeit anbahnen: Schlagerqueen Helene Fischer reagierte nun auf Conchita Wursts Wunsch, einmal mit der 38-Jährigen auf der Bühne zu stehen. Verwendete Quellen: instagram.com/dregold, rtl2.de