„Olala“: Katja Burkard verdreht ihren Fans im roten Minirock den Kopf

Teilen

Katja Burkard ist nicht nur als Fernsehjournalistin ein echtes Talent. Auf Social Media beweist sie außerdem ihr Händchen in Sachen Mode. (Fotomontage) © Instagram/Katja Burkard

Katja Burkard ist nicht nur als Fernsehjournalistin ein echtes Talent. Auf Social Media beweist sie außerdem ihr Händchen in Sachen Mode.

Köln – Katja Burkard (57) ist zweifelsfrei eines der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten fungiert sie als Gastgeberin der RTL-Sendung „Punkt 12“, in der sie die Zuschauer nicht nur tagtäglich mit den wichtigsten News versorgt, sondern auch in Sachen Styling immer wieder neue Inspiration liefert. Während ihre langen blonden Locken über die Jahre zu ihrem Markenzeichen geworden sind, hat sich Katja Burkard modisch im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Heute begeistert sie ihre Fans nicht nur im TV, sondern auch in den sozialen Netzwerken mit ihrem Händchen für Fashion. Zuletzt sorgte die Moderatorin mit einem Instagram-Schnappschuss für zahlreiche Kommentare.

Auf den Bildern ist Katja Burkard in einem knallroten Minirock zu sehen, den sie klassisch mit einem schwarzen Rollkragenpulli und schwarzen Stiefeln kombiniert hat. Geschossen wurden die Fotos in einer Art Kabine und teilweise sind sie aus einem extremen Weitwinkel festgehalten. Scherzhaft schrieb der RTL-Star deshalb unter den Insta-Post: „Plötzlich LANGFINGER… beim Weiterwischen seht ihr mich ohne Weitwinkel…“

Katja Burkard begeistert ihre Follower mit ihrem stilvollen Sinn für Mode

Bei ihren Followern kommt das Outfit der RTL-Journalistin ziemlich gut an. Ein kurzer Blick in die Kommentarspalte zeigt schnell, dass Katja Burkard mit ihrem geschickten Händchen für Mode, bei dem sie außergewöhnliche Teile mit klassischen Stücken kombiniert, für Begeisterung unter ihren Instagram-Fans sorgt. „Olala“ ist nur einer der vielen kurzen Beiträge unter dem Posting, mit denen User der TV-Moderatorin ein Kompliment machen wollen.

Einige Social-Media-Nutzer nahmen sich außerdem die Zeit, Katja Burkard ausführlicher zu mitzuteilen, wie gut ihr Stil bei ihnen ankommt. Eine „Punkt 12“-Zuschauerin, die laut eigener Aussage schon von Anfang an Fan der Sendung ist, schrieb beispielsweise: „Ich finde dich seit Jahren einfach toll — als Mensch. Und dass du super aussiehst … sieht man ja!“ Auch nach über 25 Jahren TV-Karriere ist Katja Burkard also noch immer am Zahn der Zeit!