Oli P. schwärmt von seiner Ehefrau Pauline: „Jeden Morgen Tee ans Bett“

Oli P. und seine Frau Pauline sind so verliebt wie eh und je © Instagram: oli.p_offiziell

Davon können andere Frauen nur träumen: Oli P. bringt seiner Frau jeden Tag das Frühstück ans Bett. Kein Wunder, dass ihre Ehe so glücklich ist!

Da haben sich zwei gesucht und gefunden! Seit 14 Jahren sind Oli P. (44) und seine Frau Pauline mittlerweile schon liiert. Im August 2014 gab sich das Paar das Jawort. Bei der Premiere des Musicals „Romeo und Julia“ in Berlin demonstrierten die Turteltauben, dass sie noch immer verliebt wie am ersten Tag sind. Für die Kameras gab der Sänger seiner Herzensdame einen zärtlichen Kuss. Auf den gemeinsamen Ausflug auf den roten Teppich habe sich das Paar bereits seit Wochen gefreut.

Im RTL-Interview verriet der Ex-GZSZ-Darsteller dass er seiner Frau jeden Tag mit einer süßen Geste beweist, wie sehr er sie liebt. „Ich bringe jeden Morgen Tee ans Bett“, plauderte er aus. Die Ex-Eiskunstläuferin fügte hinzu: „Ich kann das bestätigen! Und sogar noch einen Smoothie dazu.“ Hach, wie romantisch!

Oli P.: So stark sind seine Gefühle für Pauline

Laut Oli habe er vor seiner Beziehung mit Pauline noch nie so viel Liebe für jemanden empfunden. „Natürlich waren wir beide vorher schon mal verliebt“, sagte er. „Aber wenn man das spürt, was wir jetzt füreinander spüren… Wir wollen den anderen gar nichts Böses, mit denen wir auch mal zusammen waren, aber wenn man das jetzt spürt, denkt man: ‚Ach so! Ah, so sollte sich das anfühlen!’“ Von 1999 bis 2009 war der Schauspielerin mit der ehemaligen „Unter uns“-Darstellerin Tatiani Katrantzi (48) verheiratet. Aus der Ehe stammt sein mittlerweile erwachsener Sohn Ilias (24).

Allerdings ist auch bei Oli und Pauline nicht immer alles eitel Sonnenschein. Im Frühjahr 2020 musste sich die brünette Schönheit wegen ihres Gehirntumors einer lebensbedrohlichen OP unterziehen. Der Musiker war völlig außer sich vor Sorge um seine Frau. „Im März 2020 stand die Welt still. Ich wusste nicht, in was für einem Zustand ich meine Frau nach Ihrer Hirntumor-OP vorfinden werde. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was wir seitdem fühlen und durchmachen“, schrieb Oli P. damals auf Instagram. Diese schwierige Zeit hat das Paar nur noch stärker zusammengeschweißt.