„Hoffe, Du schaust immer zu“: Oli P. richtet rührende Worte an verstorbene Mutter

Teilen

Oli P teilte emotionale Worte auf Instagram (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Oli P

Der Muttertag ist nicht für alle Menschen ein glücklicher Feiertag. Auch Sänger Oli P. wird im Mai stets an der Verlust seiner Mutter erinnert.

Köln – Am vergangenen Sonntag (8. Mai) haben weltweit Blumengeschäfte den Umsatz des Jahres gemacht, denn: Es war Muttertag! Doch der familiäre Feiertag ist nicht für jedermann ein Grund zur Freude. Viele Menschen werden am Muttertag an die schwierige Beziehung zu ihren Eltern erinnert oder müssen erneut mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen. So geht es auch Popsänger Oliver Petszokat (43). Die Mutter des ehemaligen „GZSZ“-Darstellers verstarb 2021 im Alter von nur 69 Jahren nach längerer Krankheit.

Gegenüber „Bunte“ verriet der Musiker vor einiger Zeit, dass er den Tod seiner Mutter zeitweise noch immer nicht begreifen könne. „Manchmal spreche ich noch in der Gegenwart von meiner Mutter oder möchte sie anrufen. Das sehe ich als gutes Zeichen, denn das zeigt, wie tief meine Liebe zu ihr war und ist“, erklärte er im Interview. Und diese tiefe Zuneigung verpackte Oli P. jetzt in einem rührenden Instagram-Beitrag anlässlich des Muttertags.

Oli P. glaubt, dass seine Mutter irgendwie weiterlebt und hofft, dass sie ihm aus dem Himmel zusieht

Neben ein Schwarzweißfoto, das ihn mit seiner Mutter Renate zeigt, schrieb der TV-Star auf Social Media: „Hab dich lieb Mama. Fehlst mir sehr. Ich hoffe, du schaust immer zu… Der erste Muttertag, an dem unsere Herzen einfach anders zusammenfinden…“ Auf dem Schnappschuss — ein von Oli gemachtes Selfie — lachen Mama und Sohn herzlich in die Kamera. Ihre Zuneigung zueinander ist nur auf diesem Foto schon gut zu erkennen.

Auch nach dem Tod seiner Mutter im vergangenen Oktober hatte Oli P. ein Bild auf Instagram geteilt, um seiner Trauer Ausdruck zu verleihen. Auf dem Foto gab er seiner Mutter einen Kuss auf die Wange, dazu schrieb er: „Unser letztes Bild. Für immer. Gute Reise, Mama!“ Damals nahmen sich zahlreiche seiner Kollegen aus der Film- und Musikbranche die Zeit, ihrem Wegbegleiter ihr Beileid auszudrücken.