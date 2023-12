„Begebe mich nicht auf dieses Niveau“: Amira Pocher rechnet nach Trennungs-Drama mit Oliver ab

Es war ein heikler Abend: Bei der „Ein Herz für Kinder“-Gala feuerte Amira Pocher gegen ihren Ex Oliver Pocher, der ebenfalls zu Gast war.

Berlin – Es ist die Promi-Trennung des Jahres: Seit Amira (31) und Oliver Pocher (45) im August ihr Ehe-Aus bekannt gaben, vergeht kein Tag ohne Schlagzeilen über das einstige Traumpaar. Während die Stars anfangs gelobten, sich im Guten zu trennen, liefern sie sich mittlerweile einen offenen Rosenkrieg. Besonders der Comedian lässt keine Gelegenheit aus, gegen seine Ex zu schießen.

Nun mussten sich Oli und Amira den roten Teppich teilen: Am Samstagabend (9. November) waren beide zur „Ein Herz für Kinder“-Gala geladen. Während Amira alleine erschien, zeigte sich der Moderator an der Seite seiner Ex-Frau Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden (40), mit der er mittlerweile seinen „Die Pochers“-Podcast betreibt.

Amira Pocher nimmt Ex Oliver Pocher in die Mangel

Was sagt Amira dazu, dass sie auf allen Ebenen so schnell ersetzt wurde? „Ich weiß, dass die beiden kommen, aber die privaten Angelegenheiten sind heute das geringste Problem und ich hoffe auch, dass wir das alle so beibehalten den ganzen Abend“, betonte sie zunächst im „RTL“-Interview.

Dann konnte es sich die ehemalige „Let’s Dance“-Kandidatin allerdings doch nicht verkneifen, gegen ihren Noch-Ehemann zu ätzen. „Wenn man sich einfach nicht auf gewisse Streitigkeiten einlässt und gar nicht erst darauf anspringt […] dann ist es oft leider der Nachteil […], dass sich die Leute dann irgendwie ein Bild verschaffen oder sagen: ‚Ja ok, dann muss es stimmen.‘ Nur, weil ich mich halt einfach nicht auf dieses Niveau begebe“, klagte sie.

Amira Pocher wünscht sich einen „friedlichen Umgang“ mit Ex Oli

Besonders traurig: Nicht mal den zwei gemeinsamen Söhnen zuliebe rauft sich das Ex-Paar zusammen. Aus diesem Grund wird es wohl auch kein gemeinsames Weihnachtsfest der Pochers geben – auch wenn Amira eigenen Angaben zufolge noch „Hoffnung“ hat. „Es wäre alles so einfach, wenn man einfach friedlich miteinander umgehen würde“, erklärte sie vielsagend.

Auch im Gespräch mit „Bunte“ wurde die Österreicherin deutlich. „Ich finde es total unangenehm, Lügen in der Öffentlichkeit zu verbreiten und einfach so ein Theater zu machen“, betonte sie. „Man könnte mit mir einfach ganz normal sprechen und dann könnte man auch Weihnachten ganz friedlich miteinander verbringen – für die Kinder wäre das wirklich wünschenswert.“ Bei „Ein Herz für Kinder“ kam es dann auch im Live-TV zu einer unangenehmen Szene zwischen Amira und Oliver Pocher. Verwendete Quellen: RTL, Bunte.de