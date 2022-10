„Eifersüchtig“: Oliver Pocher schaut Frau Amira heimlich ins Handy

Von: Claire Weiss

Teilen

Was macht Amira da nur am Handy, während die Pochers im Urlaub sind? Um das herauszufinden, nimmt Oliver einige Hürden auf sich. Doch er bleibt nicht unentdeckt.

Oliver Pocher (44) und seine Frau Amira (30) lassen es sich aktuell im Urlaub auf Kreta gutgehen. Allerdings scheint der Comedian gar nicht so entspannt. Anstatt sich die Sonne ins Gesicht scheinen und die Sorgen ruhen zu lassen, bespitzelt er seine Frau.

Oliver Pocher beobachtet seine Frau heimlich

Dabei ist er aber gar nicht so unauffällig - denn Amira Pocher bemerkt sofort, was der 44-Jährige vorhat. In ihrer Instagram-Story hält die Vox-Moderatorin die Szene fest. Oliver Pocher ist nämlich auf eine Mauer geklettert, um von dort eine bessere Sicht auf seine Frau zu haben.

Amira Pocher kann über ihren Ehemann zum Glück lachen! © Imago & Instagram/Amira Pocher

„Ich war hier gerade oben, das Dach reparieren“, meint Olli unschuldig, als er sieht, dass Amira ihn filmt. Die kann über den Vater ihrer beiden Kinder nur lachen. „Oliver Pocher ist nicht eifersüchtig und schaut auch nicht heimlich, was ich am Handy mache“, schreibt sie ironisch.

Amira und Oliver Pocher sind seit 2019 verheiratet. Drei Jahre vorher hatte sich das Paar über die Dating-App Tinder kennengelernt. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Amira stand, bevor sie den Comedian kennenlernte, nicht in der Öffentlichkeit und arbeitete als Visagistin. Zuvor war Oliver Pocher mit diversen Promi-Damen liiert gewesen. Von 2002 bis 2004 mit Annemarie Warnkross (heute Carpendale), von 2005 bis 2009 mit Monica Ivancan und von 2013 bis 2016 mit Tennisspielerin Sabine Lisicki. Zwischendurch war er mit Sandy Meyer-Wölden verheiratet (seit 2010). Mit dem Model hat er eine gemeinsame Tochter und Zwillingssöhne. Die Trennung wurde im April 2013 bekanntgegeben.

Bei „Let‘s Dance“ wurde Amira Pocher eifersüchtig

Dabei war es in der Vergangenheit Amira selbst, die eifersüchtig war. Als Oliver Pocher bei „Let‘s Dance“ mit Profitänzerin Christina Luft (32) übers Parkett fegte, kamen sich die beiden nämlich etwas zu nah - zumindest aus Amiras Sicht. Damals war die 30-Jährige aber auch schwanger und hatte mit ihren Hormonen zu kämpfen, wie sie später in ihrem Podcast „Hey Amira“ enthüllte.

High Heels, Bikini oder leger: Die hübschesten „Let‘s Dance“-Kandidatinnen ganz privat Fotostrecke ansehen

In ihrem gemeinsamen Podcast gab es kürzlich Streit. Oliver Pocher flippte aus, weil Amira ihn mit Patrick aus dem „Sommerhaus der Stars“ verglich. Verwendete Quellen: Instagram/Amira Pocher