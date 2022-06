„Warum schlägt man einen Mann?“: Fat Comedy macht Oliver Pocher öffentlich lächerlich

Von: Theresa Kuchler

Der Streit zwischen Fat Comedy und Oliver Pocher nimmt weiter Fahrt auf. © youtube: Fat Comedy

Fat Comedy hat Oliver Pocher geohrfeigt – und einen großen medialen Streit ausgelöst. Bei einer Instagram-Fragerunde holte der TikToker nun erneut gegen den Comedian aus. Er stellt seine Männlichkeit in Frage.

Köln – Um den Internetkomiker Fat Comedy tummelte sich jüngst viel Medienaufmerksamkeit. Zuerst hatte der TikToker und Instagrammer Oliver Pocher bei einem Boxkampf ins Gesicht geschlagen. Daraufhin entbrannte ein handfester Streit, der immer wieder befeuert wird.

Streit zwischen Fat Comedy und Oliver Pocher geht in die nächste Runde

Eigentlich bereut Fat Comedy die Ohrfeige. Wie er in einem Statement auf seinem Youtube-Kanal eingestand, habe er sich an dem Abend von seinen „Emotionen leiten lassen“ und Pocher deshalb geschlagen. Inzwischen tue ihm die Tat leid und nach den Angaben seines Anwalts Burkhard Benecken werde er sich in psychologische Behanldung begeben.

Fat Comedy stichelt in einer Instagram-Fragerunde erneut gegen Oliver Pocher. © Screenshot fat.comedy/Instagram

Pocher, der von der Ohrfeige sogar einen Hörschaden davongetragen hat, erkennt bei seinem Kollegen allerdings wenig Reue. Er erstattete Strafanzeige gegen Fat Comedy. Eine Schlichtung des Streits scheint aber noch lange nicht in Sicht zu sein.

„Mann?“ – Fat Comedy stellt auf Instagram Pochers Männlichkeit in Frage

Im Gegenteil: Dass Fat Comedy auf Instagram gegen Pocher stichelt, spitzt die Situation immer weiter zu. Denn auf die Frage „warum schlägt man einen Mann?“, die ein Follower in einer Fragerunde stellte, antwortete Fat Comedy provokant mit: „Mann?“. Schon vorher hatte Fat Comedy Pocher via Instagram mit dem GIF einer ohrfeigenden Hand provoziert.

So provokant hat Fat Comedy bereits auf Pochers Strafanzeige reagiert. © Screenshots Instagram/fat.comedy

Damit dürfte Fat Comedy Oliver Pocher weiter gegen sich aufgebracht haben. Ob es langfristig sinnvoll ist, den Streit weiter anzuheizen, ist allerdings fraglich. Immerhin räumte Fat Comedy bereits ein, dass er seit der Ohrfeige weniger Geld mit Social Media verdient. Verwendete Quellen: instagram.com/fat.comedy