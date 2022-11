„Ich mache alles“: Oliver Pocher eröffnet McDonalds Filiale in Bochum

Amira und Oliver Pocher eröffnen eine Fast-Food-Filiale. © Imago

Hoher Besuch bei der Eröffnung einer Fast-Food-Filiale in Bochum: Oliver Pocher erschien zusammen mit seiner Frau Amira auf dem roten Teppich.

Am Dienstag feierte Oliver Pocher (44) einen Auftritt der etwas anderen Art: Zusammen mit seiner Frau Amira Pocher (30) eröffnete er eine neue McDonalds Filiale in Bochum Korpenhagen. Die Restauranteröffnung fand im denkbar großen Stil statt. Nach dem Countdown hagelte es Konfetti, anschließend schnitten die Pochers vor rund 200 versammelten Gästen eine XXL-Torte in Form eines Burgers an. Natürlich erlaubte sich der Comedian bei dem Event den ein oder anderen Witz. „Jetzt gibt’s Energydrinks und Sekt für die Kinder und Burger für die Erwachsenen“, scherzte er laut Bild-Berichten.

Doch wie kam es eigentlich dazu, dass der TV-Star eine Fast-Food-Filiale eröffnete? Pocher nahm seine Anwesenheit mit Humor: „Ich mache alles. Zur Not gehe ich sogar zu Galeria Karstadt Kaufhof.“ Dabei sah er jedoch davon ab, den wahren Hintergrund seines Besuchs zu erwähnen. Oli ist Schirmherr im Ronald McDonald Haus Sankt Augustin, das sich um schwerkranke Kinder kümmert. In dieser Funktion setzt er sich ehrenamtlich für die Kindernothilfe der Fast-Food-Kette ein.

Allerdings erklärte eine McDonald‘s-Sprecherin gegenüber t-online: „Oliver Pochers Teilnahme gestern stand nicht in Zusammenhang mit seiner Schirmherrschaft in Sankt Augustin.“ Der Komiker selbst offenbarte gegenüber der WAZ, dass sein Auftritt „nicht ganz“ ehrenamtlich gewesen sei.

Oliver Pocher: Das hält er von der Fußball-WM in Katar

Bei dem Event sprach Pocher auch über seine Meinung zur umstrittenen Fußball-WM in Katar. Als eingefleischter Fan will er das Turnier nicht verpassen. „Selbstverständlich gucke ich. Ich singe ja sogar den ersten Ballermann-Song mit politischer Aussage: ,Hurra, wir fahren nach Katar!‘“, scherzte er. Doch Pocher kann auch ernst und bezeichnete die Vergabe als „skandalös“.

Trotzdem hält er es für keine gute Lösung, die WM einfach zu boykottieren. „Wer jetzt sagt: ,Ich guck das nicht‘, macht es sich zu leicht... Ich finde, wir sollten vor unserer eigenen Haustür kehren. Wir können zum Beispiel nicht so tun, als gäbe es keine tendenzielle Feindlichkeit gegen Homosexuelle in unseren Fankurven. Immer mit dem Finger auf Katar zu zeigen, ist zu einfach“, kritisierte er.