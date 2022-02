Wird Oliver Pocher Daniel Hartwichs Nachfolger beim Dschungelcamp? Jenny Frankhauser ist überzeugt

Teilen

Wird Oliver Pocher der nächste Dschungelcamp-Moderator? © Imago & Stefan Menne/dpa

Wer tritt in die Fußstapfen von Daniel Hartwich? Wenn es nach Jenny Frankhauser geht, steht die Wahl schon fest.

Köln – Es war ein Schock für viele Fans der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Moderator Daniel Hartwich (43) führte seit 2013 an der Seite von Sonja Zietlow (53) durch die Reality-Show, doch nach der diesjährigen Ausgabe des Dschungelcamps gab der Showmaster seinen Ausstieg bekannt. Als Grund nannte Hartwich das Alter seiner Kinder: Diese seien nun schulpflichtig und könnten ihn zukünftig nicht mehr zu den weit entfernten Dreharbeiten begleiten. Deshalb wolle er ab jetzt nur noch Jobs in der Heimat annehmen.

Seitdem brodelt die Gerüchteküche um den neuen Dschungelcamp-Moderator wie nie zuvor. In einem wohl als Scherz gemeinten Video bot sich die ehemalige Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (33) sogar als Nachfolgerin an. Auch Komiker Chris Tall (30) war zeitweise im Gespräch und musste sich daraufhin so einige Hasskommentare im Netz gefallen lassen. Doch jetzt meldet sich die IBES-Siegerin aus 2018, Jenny Frankhauser (29), zu Wort. Und die hat schon eine genaue Vermutung, wer in Daniel Hartwichs Fußstapfen treten könnte.

In einem Instagram-Post bedankt sich Jenny Frankhauser bei Daniel Hartwich

Auf Instagram widmet die ehemalige Dschungelkönigin dem Ex-Moderator einige rührende Worte. „Mein lieber Daniel, ich kann gar nicht in Worte fassen, welch unfassbar großen Respekt ich vor dir habe, dass du diesen Weg für deine Familie gehst“, beginnt Jenny ihren Post. Auch hinter den Kulissen sei Hartwich immer ein liebenswerter und hilfsbereiter Mensch gewesen. Er sei es gewesen, der zu ihr rannte, als sich eine Ameise in ihrer Lippe festbiss.

Und auch wenn der Insta-Beitrag vornehmlich ein großes Dankeschön an den RTL-Star sein soll, lässt die Schwester von Daniela Katzenberger (35) es sich nicht nehmen, zu den Spekulationen Stellung zu beziehen. Zum Abschluss schreibt sie: „Was denkt ihr, wer wird seinen Platz einnehmen? Ich persönlich vermute ja den Pocher.“ Ob Jenny Recht behält, wird sich noch zeigen.