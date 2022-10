Oliver Pocher löscht „Fehlgeburt“-Post - aber entschuldigt sich nicht bei GNTM-Model

Oliver Pocher wirft Anna Wilken die Vermarktung ihrer Fehlgeburt vor. Das lässt das Model nicht auf sich sitzen. (Fotomontage) © Instagram/Anna Wilken & Instagram/Oliver Pocher

Oliver Pocher wirft Anna Wilken die Vermarktung ihrer Fehlgeburt vor. Das lässt das Model nicht auf sich sitzen und teilt nun gegen den Comedian aus.

Köln – Oliver Pocher (44) ist dafür bekannt, kein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Besonders seine „Bildschirmkontrolle“ ist berüchtigt unter Influencern. Der Grund? Der Comedian teilt gerne mal gegen diverse Netzbekanntheiten wie Anne Wünsche oder Laura Müller aus. Manche finden das gar nicht mehr lustig und sind der Meinung, Pocher gehe zu weit.



Ein Opfer ist Anna Wilken. Die ehemalige „Germanys next Topmodel“-Teilnehmerin und ihr Ehemann haben schon zwei Fehlgeburten einstecken müssen. Sieben Embryo-Transfers ließ das Paar durchführen und bleibt trotzdem seit sechs Jahren kinderlos. In ihrem letzten Beitrag sprach die Influencerin darüber, dass es ihr nun endlich wieder besser gehe. Im selben Atemzug jedoch machte sie Werbung für Schmuck. Das griff Pocher natürlich sofort auf.



„Wenn du aus deiner Fehlgeburt noch einen Rabattcode machst, ist der Tiefpunkt erreicht“, meint der 43-Jährige dazu. Etwas, gegen das sich die 26-Jährige jetzt wehrt. „Es ist eine Grenze überschritten worden“, teilt sie ihren Fans mit. In ihrem Post ging es auch nie um eine Fehlgeburt, sondern um eine überstandene Grippeinfektion.

Aufgrund von Pochers Kommentar erhielt Anna Hassnachrichten

Anna betont zudem noch einmal, dass sie ihren Verlust nie vermarkten würde, sondern sie sich für Aufklärung einsetze. Wegen Pochers Aussage habe sie außerdem viele Hassnachrichten bekommen, auch wenn er die Story bereits gelöscht hat.



Eine Entschuldigung erwartet die Influencerin aber trotzdem: „Ein Schuldeingeständnis? Story gelöscht = Thema erledigt? Vielleicht ist das auch nur mein persönliches Empfinden, aber wäre eine Entschuldigung nicht das Mindeste? Nicht nur mir gegenüber, sondern auch anderen Betroffenen, die sich dadurch verletzt gefühlt haben. So viel zum Thema Reichweite (er hat 1,8 Millionen Follower:innen), Verantwortung und ‚Bratpfannen‘. Es ist halt einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen…“.



Nach dem Vorfall hat sich Pocher nicht mehr öffentlich zu der Thematik geäußert. Jedoch erzählt das Model, sie habe sich privat bei ihm gemeldet, um die Sache zu klären. „Ich werde weiterhin für Aufklärung sorgen, genauso wie meinem Job als Influencerin nachgehen – selbst wenn es einigen nicht passt“, schließt sie ihr Statement ab.