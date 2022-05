Oliver Pocher stichelt gegen „Goodbye Deutschland“-Liebling Iris Klein mit Vorher-Nachher-Foto

Oliver Pocher über den bildlichen Vorher-Nachher-Vergleich von Iris Klein © Screenshot/instagram.com/stories/oliverpocher

Oliver Pocher zieht regelmäßig über deutsche Stars her. Diesmal geht es um TV-Persönlichkeit Iris Klein. Es handelte sich dabei um die Fotos aus der „Kampf der Realitystars“-Show. Iris Klein hatte dabei ihr Bild selbst bearbeitet.

Köln - Für Oliver Pocher ist es ein gefundenes Fressen: die Bildbearbeitung von „Goodbye Deutschland“- und TV-Star Iris Klein. Der Comedian zeigte zwei Bilder der 54-Jährigen und schrieb dazu „Realität“ und „Selbstwahrnehmung“. Den Vergleich veröffentlichte er in seiner Instagram-Story.

Oliver Pocher äußert sich in seinen Videos zu Influencern

Es wäre aber nicht das erste Mal, dass sich Oliver Pocher zu Influencern oder anderen Stars öffentlich äußert. In seiner „Bildschirmkontrolle“, so wie er sein Format auf Instagram nennt, kommentiert er sämtliche Videos der prominenten Persönlichkeiten. Mit seinen Fans und Followern möchte er diese Momente ebenfalls teilen.

Oliver Pocher zeigt in seiner Instagram-Story ein Bild von Iris Klein © Screenshot/instagram.com/stories/oliverpocher

Von Yeliz Koc zu Gerda Lewis und Bibis Beauty Palace - es gibt kaum jemanden, über die der Comedian noch nicht gesprochen hat. Diesmal aber ist es Iris Klein - bei ihr vergleicht er zwei Fotos. Eines ist unbearbeitet - das andere wurde von dem TV-Star selbst bearbeitet.

Oliver Pocher mobbt „Goodbye Deutschland“-Liebling Iris Klein mit Vorher-Nachher-Foto

In seiner Instagram-Story zeigte er zuvor ein Bild von TV-Star Iris Klein und kommentierte „Realität. Suchbild zum Wochenbeginn“ - in der nächsten Story zeigte er das bearbeitete Foto der 54-Jährigen. „Selbstwahrnehmung und Bildbearbeitung“ schrieb er zu dem zweiten Foto. Die Bilder stammen aus der TV-Show „Kampf der Realitystars“, bei der Iris Klein eine Teilnehmerin ist.

Oliver Pocher zeigt in seiner Instagram-Story das bearbeitete Bild von Iris Klein © Screenshot/instagram.com/stories/oliverpocher

Zu sehen sind zwei unterschiedliche Bilder, in der Gesicht und das Volumen der Haare bearbeitet wurden. Das Instagram-Profil von Iris Klein ist auf privat gestellt. Auch über die Playboy-Bilder von Yeliz Koc zog Oliver Pocher her - als diese an die Öffentlichkeit gekommen sind. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/oliverpocher