„Gewalt ist niemals eine Lösung“: Fat Comedy äußert sich erstmals nach Pocher-Ohrfeige

Von: Sarah Wolzen

Fat Comedy äußert sich in einem Statement über seinen Angriff auf Oliver Pocher © youtube: Fat Comedy

Während eines Boxkampfes verpasste Fat Comedy Oliver Pocher plötzliche eine Ohrfeige. Nun hat der Comedian ein Statement veröffentlicht. Und spricht erstmals über die Gründe seines Angriffes.

Berlin - Eigentlich wollte sich Oliver Pocher (44) am 26. März in Ruhe einen Boxkampf in der Dortmunder Westfalenhalle angucken. Am Ende des Tages interessierte der eigentliche Boxkampf kaum jemanden mehr, denn anstatt nur zuzuschauen, hatte auch Oli Pocher einen Schlag ins Gesicht abbekommen.

Fat Comedy verpasst Oliver Pocher heftige Ohrfeige

Wie aus dem Nichts war plötzlich Fat Comedy, ebenfalls Comedian, aufgetaucht und schlug Pocher brutal ins Gesicht. Er leide wegen des Angriffs an Hörproblemen, erklärte dieser später. Der Angreifer hatte seine Tat zunächst mit dem „unschönen Charakter“ Oliver Pochers begründet.

Jetzt hat Fat Comedy auf seinem YouTube-Kanal ein Statement veröffentlicht, in dem er Stellung zu seinem Angriff bezieht. Zunächst fordert er seine Fans auf, sich kein Beispiel an ihm zu nehmen, denn Gewalt, so Fat Comedy, sei „niemals eine Lösung.“ Er sei selbst Opfer von Mobbing gewesen und habe Pocher nun spontan zeigen wollen, dass dieser „nicht unantastbar“ sei.

Fat Comedy bereut Angriff auf Oliver Pocher

Dann sei alles ganz schnell gegangen, erklärt der gebürtige Bochumer. Er habe sich von seinen „Emotionen leiten lassen“ und Pocher eine reingehauen. Inzwischen tue ihm die Tat jedoch leid.

Nicht jeder findet die Ohrfeige, die Oliver Pocher kassiert hat, ungerechtfertigt. Rapper Sido feiert den Angriff auf den Comedian. Verwendete Quellen: youtube: Fat Comedy