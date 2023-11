Glasiger Blick, rote Augen: Oliver Pocher reagiert hochemotional auf den Einbruch bei Pietro Lombardi

Von: Lisa Klugmayer

Bei Pietro Lombardi wurde eingebrochen. Oliver Pocher reagiert nun auf Instagram auf den Vorfall – dabei sind seine Augen verdächtig glasig.

Köln – Schreckmoment bei Pietro Lombardi (31). Bei dem DSDS-Star wurde am Halloween-Abend eingebrochen – während er und seine Familie zu Hause waren. Als Oliver Pocher (45) – ein guter Freund von Pietro Lombardi – davon Wind bekommt, ist er schockiert und teilt eine hochemotionale Videobotschaft.

Während er und seine Familie zu Hause waren: Einbruch bei Pietro Lombardi

Es sollte ein gemütlicher Abend vor dem Fernseher werden. Pietro Lombardi und Laura (27) reagieren nicht auf das Klingeln der Haustür, da sie davon ausgingen, dass es sich um Halloween-Streiche handle, schildert der DSDS-Gewinner den Abend. Doch plötzlich hörten die beiden laute Schläge an der Glastür im Erdgeschoss. „Wir hören nur PAM PAM PAM“, erklärt er weiter. Dann der Schock: „Ich sehe maskierte Menschen, die versuchen, hier mit irgendwas die Scheibe einzuschlagen.“

Obwohl die Polizei „sehr schnell“ reagiert habe, seien die Einbrecher übers Nachbargrundstück geflogen. „Acht, neun Mann haben alles kontrolliert, ob sich noch jemand versteckt“, verrät der Musiker. Bis auf den Schreck geht es Pietro, Laura und Söhnchen Leano (1) gut. „Scheiß auf mich, aber sollte meiner Frau oder meinen Kindern was passieren, könnte ich mir das nie verzeihen“, so Pietro Lombardi aufgelöst. Deswegen wolle er jetzt die Sicherheitsmaßnahmen erhöhen und das Grundstück von einer Security-Firma bewachen lassen.

Schreckmoment bei Pietro Lombardi. Bei dem DSDS-Star wurde am Halloween-Abend eingebrochen – während er und seine Familie zu Hause waren. (Fotomontage) © Instagram/Pietro Lombardi

Das lässt böse Erinnerungen bei Oliver Pocher – ein guter Freund von Pietro Lombardi – hochkommen. Denn im Januar 2022 wurde auch bei ihm und Amira eingebrochen, als sie bei dem DSDS-Star wohnten. In seiner Instagram-Story teilt der Comedian nun das Überwachungsvideo, das Laura veröffentlicht hat, und bittet seine Fans um Hinweise auf die Identität des Einbrechers.

Glasiger Blick, rote Augen: Oliver Pocher reagiert hochemotional auf den Einbruch bei Pietro Lombardi

„Ich hab eben gerade bei Pietro und Laura gesehen, dass versucht wurde einzubrechen – während sie zu Hause waren inklusive des Kindes“, fängt Oliver Pocher seine Instagram-Story an. „Das ist eine Situation, die ich ja leider auch kenne, da bei Amira und mir damals auch versucht wurde dort einzubrechen und die Kinder waren auch da. Plus: Es wurde ja auch noch geschafft, was es noch viel dramatischer gemacht hat“, erinnert sich der Comedian. Die Sache scheint ihn immer noch nahezugehen, denn Oliver Pocher bekommt plötzlich glasige Augen.

Oliver Pocher reagiert auf den Einbruch bei Pietro Lombardi – mit glasigem Blick und rote Augen (Fotomontage) © Instagram/Oliver Pocher

Der Täter wurde damals gefasst und verurteilt. Damit auch Pietro Lombardi diese Gewissheit bekommen kann, ruft Oliver Pocher seine Fans zur Mithilfe auf: „Bei Pietro und Laura ist es halt so, dass der kleine, nicht ganz so sympathische Mensch, um es mal vorsichtig auszudrücken, gefilmt wurde. Ich zeige euch mal die Filmaufnahmen, vielleicht kennt ja irgendeiner diesen Bastard und versucht in mal dafür zur Rechenschaft zu ziehen.“

Apropos Oliver Pocher: Der Comedian hat die Zusammenarbeit mit Ex Amira nach einem „Vertrauensverlust“ beendet. Gab es dieses Problem schon länger? Im Podcast kommt er immer wieder aufs Thema Fremdgehen zu sprechen. Verwendete Quellen: Instagram/Pietro Lombardi & Instagram/Oliver Pocher