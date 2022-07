Oliver Pocher spottet über Klage von Boris Becker

Von: Jessica Jung

Boris Becker hat Oliver Pocher angeklagt. © Christoph Hardt/Imago; Tayfun Salci/Imago; Collage: Sabrina Wagner/RUHR24

Boris Becker verklagt Oliver Pocher wegen eines Beitrags über ihn. Doch Pocher kann darüber nur lachen. Hier mehr lesen:

Oliver Pocher (44) macht sich hin und wieder bei einigen Promis und Influencern unbeliebt – so auch bei Boris Becker (54). In seiner Show „Pocher – Gefährlich ehrlich“ ging es unter anderem um die Tennis-Legende. Doch das lässt Becker nicht auf sich sitzen und verklagt die Show. Oliver Pocher macht sich über die Klage in seinem gemeinsamen Podcast mit Frau Amira lustig.

Lachend sagt er „Ich freue mich, Boris Becker hat mich ja verklagt. Wegen des Fashion-Brand-Awards müssen wir vor Gericht, weil Boris Becker sich da verunglimpft fühlte“. Verständnis habe er dafür allerdings nicht. Auch über den Anwalt redet Pocher offen, denn seine Entscheidung findet er ebenfalls fragwürdig. „Dass es da wirklich einen Bratpfannen-Anwalt gibt, der denkt, dass er daraus eine Nummer machen kann!“, sagt er empört.