„Du bist zu faul“: Oliver Pocher glaubt, Amira könnte beruflich noch viel mehr erreichen

Teilen

Amira und Oliver Pocher diskutieren in ihrem Podcast © Imago/Bobo & Imago C. Hardt

Er unterstellt ihr Job-Faulheit: Oliver Pocher warf Amira Pocher vor, faul zu sein. Der Star will seine Liebste vermehrt in Comedy-Shows sehen.

Köln – Faulheit im Job? Oliver Pocher (44) unterstellte seiner Ehefrau Amira Pocher (29), dass sie in Bezug auf ihren Job manchmal Faulheit an den Tag legen würde. Das Ehepaar ist seit 2019 verheiratet und zieht zwei gemeinsame Söhne groß. Bei ihren gemeinsamen Fernsehauftritten ziehen sich die beiden oftmals gerne gegenseitig durch den Kakao, wobei die einstige „Let’s Dance“-Teilnehmerin vor kurzem scherzte, dass ihr Liebster angeblich ein ziemlicher Sportmuffel sei. Jetzt scheint Oli zur Gegenwehr übergegangen zu sein – Amira sei im Job zu faul!



In der letzten Folge ihres gemeinsamen „Die Pochers“-Podcasts unterstellte der Moderator seiner Liebsten Faulheit im Job. Er würde es beispielsweise super finden, wenn seine Ehefrau vermehrt in Comedy-TV-Formaten auftreten würde. Der Ehemann des TV-Stars verriet: „Da könntest du ohne Probleme aus der Hüfte heraus mitmachen. Du müsstest dich nur trauen und das einfach machen. Du bist aber zu faul.“ Seine Aussage, die der Komiker nicht zurücknehmen wollte, ließ die TV-Persönlichkeit jedoch nicht auf sich sitzen und rechtfertigte sich sogleich.

Oliver Pocher unterstellt Ehefrau Amira Pocher Faulheit

Die Ehefrau des Comedians stellte dabei klar, dass sie einfach gar keine Lust auf eine Karriere in der Comedy-Branche hätte. Sie verkündete: „Unterstelle mir nicht, dass ich faul bin! Ich habe einfach gar keinen Bock. Es interessiert mich nicht.“ An Jobs als Komikerin würde sie lediglich kein Interesse haben, weil Comedy einfach nicht ihr Bereich sei. „Mir fehlt dafür nicht der Wille, sondern das Interesse, weil es gar nicht mein Job ist“, fügte sie hinzu.