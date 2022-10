Ohne Amira: Oliver Pocher würde „Temptation Island“-Girls „alle wegbumsen“

Oliver Pocher prahlt in seinem Podcast. © Imago & RTL / (c) Banijay Studios North America 2022

Oliver Pocher zeigte sich mal wieder von seiner charmanten Seite: Ohne seine Göttergattin Amira würde er als „Temptation Island“-Verführer „alle wegbumsen“.

Erlangen – Oliver Pocher (44) und seine Herzdame Amira Pocher (30) haben in Erlangen eine Live-Aufzeichnung ihres Podcasts „Die Pochers!“ aufgenommen und dabei hat sich Olli mal wieder von seiner charmantesten Seite gezeigt. In ihrem Podcast nehmen die Pochers gerne Influencer, Trash-TV-Formate oder die aktuellsten Thematiken aus der Welt der Prominenz auf die Schippe, aber beziehen in einer solchen Live-Aufzeichnung auch gerne das Publikum mit ein. Nachdem sich die Eheleute also ausgequatscht haben, eröffnete das Paar eine unaufgezeichnete Fragerunden mit den Zuschauern.

Die Pochers nehmen kein Blatt vor den Mund – so aber auch die Zuschauer des beliebten Läster-Paares. So fragt eine Zuschauerin anlehnend an das beliebte Thema der Trash-Shows, wann Olli denn mal den „Temptation Island“-Verführer gebe. Und natürlich reagiert Pocher - wie wir ihn kennen - unzensiert und ohne Rücksicht auf Verluste, wie t-online berichtet. Der Comedian gibt sich als Frauenheld und entgegnet trocken: „Wenn Amira nicht wäre, ich würde die da alle so wegbumsen“.

So einen Spruch steckt Powerfrau Amira gekonnt weg und hat schließlich die Lacher auf ihrer Seite

Ein Glück ist auch Pochers Herzdame nicht auf den Mund gefallen, kennt ihren Sprücheklopfer und kontert ebenso trocken: „Das hast du doch vor mir schon gemacht“, während die 30-Jährige signierte T-Shirts im Publikum verteilt. 1:0 für Amira, die in der Podcast-Ausgabe aber auch ordentlich austeilen konnte. Die junge Mutter hat es ganz besonders auf „Sommerhaus der Stars“-Gewinner Patrick Romer (26) abgesehen. Den findet Amira nämlich „wirklich unterirdisch“. Ganz besonders stört die Moderatorin, der Umgang mit seiner Partnerin Antonia Hemmer (22).

Ein solcher Proll-Spruch wie von ihrem Göttergatten wiederum ist schnell vergessen und von der „Let’s Dance“-Halbfinalistin gekonnt entkräftet. Die Powerfrau scheint noch schwer verliebt in ihren Olli, der ihr kürzlich in der Skihalle Neuss eine Weihnachtsparty zu ihrem 30. Geburtstag geschmissen hat – im September, weil Amira der größte Weihnachtsfan ist. Zu diesem Anlass hat sich der 44-Jährige sogar als George Michael verkleidet und „Last Christmas“ performt. In ihrer Instagram-Story schreibt Amira: „Dass ich den richtigen Mann geheiratet habe, wusste ich zwar schon vorher, aber er erinnert mich dann doch sehr oft daran“.