Oliver und Amira Pocher hielten Liebe über Jahre geheim

Oliver und Amira Pocher sind beide Größen im deutschen Fernsehen. Doch die beiden hielten ihre Beziehung am Anfang geheim.

Entertainer Oliver Pocher (44) hielt die Dates mit seiner Amira (30) am Anfang geheim. Die beiden gehören zu den beliebtesten Paaren im deutschen Fernsehen. 2019 haben Oliver und Amira auf den Malediven geheiratet und scheinen immer noch schwer verliebt. Doch es war bisher kaum etwas darüber bekannt, wie die Beziehung angefangen hat.

Nun packte Oliver Pocher in seinem Podcast „Kruse & Pocher – Der beste WM-Podcast“ über die Anfänge seiner Beziehung aus. Anstatt – wie sonst – über Sport zu sprechen, ging es im Gespräch mit Fußballer Max Kruse (34) dieses Mal um Frauen. Oliver Pocher verrät: „Wir haben uns knapp zweieinhalb bis drei Jahre heimlich getroffen und dann haben wir beschlossen, dass wir das mit der Öffentlichkeit machen. Ist ja auch albern, mit zehn Metern Abstand“

Oliver und Amira Pocher sind seit 2019 verheiratet. © imago/Future Image

Amira und Oliver Pocher: Sie wollen ihrer Kinder aus der Öffentlichkeit heraushalten

Ihre Beziehung ist mittlerweile jedem bekannt, doch die gemeinsamen Kinder will das Ehepaar aber auch weiterhin nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Ein schwieriges Unterfangen, nachdem Vater und Mutter prominent im deutschen Fernsehen zu sehen sind. Denn auch Amira hat bisher einige große Jobs im TV gehabt - so moderierte sie bereits einige Shows und arbeitet an weiteren Projekten.