Weil sie schwanger verreist: GZSZ-Star Olivia Marei muss sich heftigen Vorwürfen stellen

Olivia Marei in Sansibar © Instagram/Olivia Marei

Trotz Schwangerschaft verreiste Olivia Marei nach Ostafrika – dafür wurde sie heftig kritisiert. Auf Instagram äußert sie sich nun zu den Vorwürfen.

Vor zwei Monaten gab Olivia Marei (32) süße Neuigkeiten bekannt: Sie wird wieder Mama. Zusammen mit ihrem Mann Johannes hat die GZSZ-Schauspielerin bereits einen vierjährigen Sohn. Hochschwanger gönnte sich Olivia nun eine Traumreise nach Tansania. Zusammen mit ihrer Familie genoss sie wunderschöne Tage in Ostafrika und teilte auf Instagram immer wieder Eindrücke von atemberaubenden Landschaften.

Allerdings fand es nicht jeder gut, dass die Toni-Ahrens-Darstellerin schwanger eine so große Reise angetreten war. Manche User machten ihr schwere Vorwürfe und waren der Meinung, dass sie unverantwortlich gehandelt habe. „Ich find‘s scheiße, als Vorbild schwanger zu reisen. Das hat nichts mit Liebe zu tun“, lautete die scharfe Kritik eines Nutzers.

Diese Anschuldigungen wollte Olivia nicht auf sich sitzen lassen. In einem Post verteidigte sie ihren Entschluss, schwanger Urlaub zu machen. „Jede Schwangere muss und darf für sich entscheiden, wie sie diese besondere Zeit erleben möchte und was sie sich und dem Baby zutraut“, schrieb der Serienstar. „Ich hatte bis jetzt eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft und hatte deswegen keine Bedenken zu verreisen. Hier in Tansania bin ich noch entspannter und glücklicher als im Alltag zu Hause und bin mir deswegen sicher, dass dieser Urlaub uns beiden nicht schaden wird.“

Olivia Marei erfährt Unterstützung von den Fans

Darüber hinaus habe Olivia den Trip mit ihrer Ärztin abgesprochen und fühlte sich durch ihren Reiseveranstalter gut betreut. „Außerdem habe ich einen wunderbaren Mann, der mir alles abnimmt, damit ich mich voll und ganz auf meine Gesundheit und die des Babys fokussieren kann“, fügte sie als süße Liebeserklärung an ihren Partner hinzu.

Ihre Worte fanden schnell Zuspruch unter den Fans. „Ich find das immer so geil, wie viele Leute sich doch einmischen, wenn man schwanger ist. Tu dies nicht, mach das nicht, wie kannst du nur… Dein Körper, dein Kind, dein Leben, deine Entscheidung“, brachte es ein Follower auf den Punkt. Dem konnte ein weiterer nur zustimmen: „Wieso nicht? Frau sollte das tun, wobei sie sich wohl fühlt!“