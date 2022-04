„Nicht nur Osterschoki“: GZSZ-Star Olivia Marei zum zweiten Mal schwanger

GZSZ-Star Olivia Marei freut sich über ihre Schwangerschaft © Instagram: oliviamarei

Der Klapperstorch hat sich erneut bei Olivia Marei und ihrem Mann angekündigt: Die GZSZ-Darstellerin ist überglücklich über ihre zweite Schwangerschaft.

Was für eine süße Osterüberraschung: Olivia Marei (32) erwartet ihr zweites Kind! Die GZSZ-Schauspielerin zieht zusammen mit ihrem Ehemann Johannes bereits einen vierjährigen Sohn groß. Nun macht ein weiteres Baby das Familienglück des Paares perfekt. Die frohen Neuigkeiten plauderte die TV-Darstellerin auf Instagram aus. Dort postete sie zwei Fotos, auf denen ihre Babykugel klar ersichtlich ist. Zärtlich legt Olivia die Hände auf ihren gewölbten Bauch, das Glück steht ihr förmlich ins Gesicht geschrieben. Dazu veröffentlichte sie eine humorvolle Botschaft. „Das ist nicht (nur) Osterschoki“, schrieb Olivia. „Johannes ich freuen uns riesig auf unser zweites Wunder.“ Der berühmt-berüchtige Schwangerschaftsglow ist ihr bereits deutlich anzumerken.

Nicht nur die Fans reagierten begeistert auf die niedlichen News. Auch Olivias Serienkollegen ließen es sich nicht nehmen, dem Paar zu seinem Nachwuchs zu gratulieren. „Herzlichen Glückwunsch“, kommentiert etwa Jörn Schlönvoigt (35). Anne Menden (36) wiederum flachste: „Ich bring dem kleinen Wunder dann Blödsinn bei!“ Dazu setzte sie den Hashtag #thatsmyjob – die immer zu Scherzen aufgelegte Schauspielerin betrachtet sich also schon jetzt als eine Art Tante für Olivias süßen Spatz.

Olivia Marei: Kinderwunsch blieb jahrelang unerfüllt

Auch Timur Ülker (32) zeigte sich hin und weg von den Baby-News. „Oh mein Gott, wie schööön! Glückwunsch!“, schwärmte er neben einer Reihe von Herz-Emojis. Iris Mareike Steen (30) reagierte ebenfalls völlig verzückt: „Jajajajajajaja!!!! Jetzt schon ganz verliebt.“

In ihrer Story bedankte sich Olivia für die zahlreichen Glückwunschnachrichten und verriet, wie es ihr derzeit in der Schwangerschaft geht. „Mir geht’s gut, wir sind total aufgeregt“, freute sie sich. Tatsächlich habe das Paar bereits „jahrelang“ versucht, ein weiteres Kind zu bekommen. Umso glücklicher sind die werdenden Zweifach-Eltern nun, dass es endlich geklappt hat. „Unser Kind freut sich auch mit uns mit“, verriet sie. Ob das Paar ein Mädchen oder einen Jungen erwartet, ist allerdings nicht bekannt. Unklar ist außerdem, wie es mit Olivias GZSZ-Charakter Antonia Ahrens in den kommenden Monaten weitergeht.