Schlagerstar Olivia Newton-John ist tot: Weltstar sang auch deutschen Schlager

Olivia Newton-John ist mit 73 Jahren gestorben. Der Tod der „Grease"-Darstellerin bewegt die Welt.

Olivia Newton-John ist den meisten durch ihre Rolle im legendären Musical „Grease“ bekannt. Doch die Musikerin sang im Laufe ihrer Karriere auch deutsche Schlager. Jetzt starb sie im Alter von 73 Jahren.

Kalifornien – Sie war eine der ganz großen Musikikonen: Olivia Newton-John (†73) ist nach jahrelanger Krankheit friedlich im Kreise ihrer Liebsten eingeschlafen. Der Tod der „Grease“-Darstellerin bewegt die Welt — immerhin konnte Newton-John auf eine jahrzehntelange Karriere voller Erfolge in der Musik- und Filmbranche zurückblicken. Was wohl die wenigsten ihrer Fans wissen: Die gebürtige Britin sang zeitweise auch deutsche Schlager.

Bevor sie 1978 an der Seite von John Travolta (68) mit „Grease“ einen weltweiten Megaerfolg feierte, hatte Olivia Newton-John bereits ein bewegtes Leben hinter sich: Geboren in England und aufgewachsen in Australien gewann sie 1966 einen Talentwettbewerb, der ihr einen Plattenvertrag einbrachte und eine internationale Karriere lostrat. 1974 nahm sie in Brighton am „Eurovision Song Contest“, damals noch „Grand Prix“ genannt, teil, wo sie hinter den damaligen Siegern ABBA den vierten Platz belegte. Zahlreiche Musik- und Filmengagements folgten.

Olivia Newton-John sang einen ihrer beliebtesten Hits auch in deutscher Sprache ein

Mit dem Lied „Banks of the Ohio“ landete Olivia Newton-John im Jahr 1971 einen Nummer-Eins-Hit in ihrer Heimat Australien. Auch in Großbritannien kletterte der Song auf die oberen Plätze der Charts. Unter dem Titel „Unten am Fluss, der Ohio heißt“ veröffentlichte Newton-John das Lied aber auch als deutschen Schlager — eine eher ungewöhnliche Entscheidung für einen internationalen englischsprachigen Star.

Doch Olivia Newton-John hatte aufgrund ihrer familiären Geschichte eine besondere Beziehung zu Deutschland: Ihr Großvater mütterlicherseits war der jüdische Physik-Nobelpreisträger Max Born (†87), der im Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten nach England floh. Olivias Mutter kam 1914 in Berlin zur Welt. Jetzt, da die Welt um die allseits beliebte „Physical“-Interpretin trauert, wissen ihre deutschen Fans das Lied „Unten am Fluss, der Ohio heißt“ sicherlich ganz besonders zu schätzen.