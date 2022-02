Helene Fischer: Hammer! Ab Freitag läuft sie täglich in der ARD

Von: Laura Wittstruck

Erst im Herbst startete Helene Fischer mit ihrem neuen Album „Rausch“ durch. Einem Song darauf wird nun eine besondere Ehre zuteil.

München - Bei Helene Fischer könnte es zurzeit kaum besser laufen – erst im Oktober letzten Jahres veröffentlichte sie ihr neues Album, wenig später kam endlich ihr Töchterchen zur Welt. Bei den Fans sind die neuen Songs bereits ein voller Erfolg: Die Single „Vamos a Marte“, die sie zusammen mit Luis Fonsi singt, stieg direkt in die Top 10 der deutschen Songs ein. Ein anderes Lied wird jetzt zum Soundtrack eines sportlichen Großereignisses.

Helene Fischer singt Olympia-Song

Die Single „Jetzt oder Nie“ ist der neue Song der ARD für die Olympischen Winterspiele. Das Lied werde die Zuschauer durch die Wettkämpfe begleiten, so der Sender. Vor allem eine Zeile des Songs beschreibe den Geist der Olympischen Spiele perfekt: „Jetzt oder nie, das hier wird unsere Zeit sein“. Die offizielle Eröffnung der Spiele ist am 4. Februar in Peking.

Helene Fischer: „Ich hoffe, dass mein Song viel Glück bringt“

Die Sängerin wünscht sich, dass ihr Lied etwas zum Erfolg der Athleten beiträgt. „Ich erinnere mich an viele Momente meiner Karriere, in denen es auch für mich „jetzt oder nie“ geheißen hat. Meist habe ich mich für „jetzt“ entschieden und bin damit gut gefahren“, sagte Helene Fischer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. „Ich hoffe, dass mein Song unseren Athletinnen und Athleten in Peking genauso viel Glück bringt, wie ich selbst mit ihm verbinde.“

Der Song veranlasste die Schlager-Queen übrigens auch zu ihrem ersten Instagram-Posting im Jahr 2022. Bei ihren Fans kam die Ankündigung allerdings gar nicht gut an.

