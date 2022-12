„Ooh la la“: Andrea Berg begeistert im knappen Glitzerkleid und High Heels

Andrea Berg postete ein Foto von ihrem Ensemble für die „Ultimative Chartshow – Best of 2022“. Darauf ist die Sängerin in einem feschen, knappen Outfit zu sehen.

Hürth – Sängerin Andrea Berg (56) begeistert mit ihrem Modegeschmack. Die Musik-Legende trat am Freitagabend (16. Dezember) im RTL-Format „Ultimative Chartshow – Best of 2022“ auf. Im Vorhinein gab sie bereits einen kleinen Einblick hinter die Kulissen. Die Schlagersängerin postete in den sozialen Medien ein Bild von ihrem Outfit für die Sendung und verzaubert die Fans damit so richtig.

Auf Instagram teilte Andrea Berg ein Bild von ihrem aufregenden Bühnenoutfit. Darauf ist sie umringt von ihren Background-Tänzerinnen zu sehen. Die Sängerin trägt ein schulterfreies Minikleid, das mit goldenem und silbernem Glitzer besetzt ist. Dazu kombiniert sie glitzernde High Heels und trägt ihre Haare offen. Auch die vier Frauen um sie herum können sich sehen lassen, denn diese tragen alle enganliegende, lila Minikleider und dazu orange Overknee-Stiefel.

Die Fans lieben den auffälligen Look

Unter ihr Foto schreibt Andrea Berg: „Ihr Lieben, heute Abend geht es in der „Ultimativen Chartshow - Best of 2022“ um die erfolgreichsten Hits des Jahres. Wir sehen uns um 20:15 Uhr bei RTL …“ Die Fans freuen sich schon auf die Sendung, so kommentiert jemand: „Ooh la la!“, und ein anderer Fan meint: „Wow... wie hübsch.“ Die Follower der 56-Jährigen sind bereits gespannt auf ihren Auftritt.