„Operation war unaufschiebbar“: Notfall-OP bei voXXclub-Star Bini – Schlagerband muss Konzerte verschieben

Schlechte Nachrichten von voXXclub: Sänger Bini liegt im Krankenhaus (Fotomontage) © Britta Pedersen/dpa/picture alliance & Screenshot/Instagram/voXXclub

Dafür haben die Fans sicher Verständnis: voXXclub-Star Bini musste dringend eine Rücken-OP durchführen lassen und fällt deshalb kurzfristig aus.

Amberg/Ramstein – Wer schon mal Rückenschmerzen hatte, der weiß wie weh das tun kann. Auch voXXclub-Star Bini (44) macht dieses Leiden derzeit durch. Wie die Band auf Social Media mitteilte, musste der Sänger sich dringend einer Notfall-OP unterziehen. Für die Fans der Jungs sind das keine guten Nachrichten. Denn eigentlich hatte voXXclub einige Konzerte geplant, die aufgrund von Binis Ausfall erst einmal verschoben werden.

Auf Facebook erklärt die Schlager-Truppe ihren Fans, dass es leider keinen anderen Weg gab, als die Operation jetzt durchzuführen. Besonders bitter: Seit Beginn der Corona-Pandemie gedulden sich voXXclub und ihre Anhängerschaft bereits, bisher konnte noch kein klassischer Gig stattfinden. „Seit zwei Jahren warten wir und ihr auf diesen Moment! Jetzt müssen wir euch leider mitteilen, dass unser Bini akut am Rücken operiert werden musste und die Operation war unaufschiebbar! Er liegt zurzeit im Krankenhaus“, schreiben die Musiker auf ihren offiziellen Accounts.

Die Band voXXclub will ohne Bini nicht auf der Bühne stehen — der muss sich erstmal erholen

Zwar könnten die anderen vier Mitglieder von voXXclub den Auftritt sicherlich auch allein absolvieren, ohne den extrovertierten Stimmungsmacher Bini wäre das jedoch nur halb so lustig. Außerdem stehen die Jungs voll hinter ihrem Kollegen und wollen deshalb warten, bis er wieder ganz fit ist. Sie schreiben weiter: „Aber, so hart wie es ist, wir können ohne Bini die langen Shows nicht spielen.“

Die geplanten voXXclub-Auftritte am 3. April in Amberg und am 8. April in Ramstein werden deshalb wohl oder übel nach hinten verlegt. Sobald neue Termine für die Ersatzshows feststehen, werden die Infos über die Social-Media-Accounts der Band bekannt gegeben. Die Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit. Und wer ein echter voXXclub-Fan ist, der wird Bini sicherlich den Rücken stärken und auf seine Genesung warten!