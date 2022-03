„Oscar ist da. Mama ist wohlauf“: Melissa Naschenweng freut sich über tierischen Nachwuchs

Melissa Naschenweng hat flauschigen Nachwuchs bekommen © Instagram / melissa_naschenweng

Schlagersängerin Melissa Naschenweng postet ein neues Foto auf Instagram. Darauf ist ein neu auf die Welt gekommenes Kälbchen zu sehen.

Die Sängerin Melissa Naschenweng (31) postete nun gleich zwei neue Fotos in einem Post auf Instagram. Die Schlagersängerin ist auf dem ersten Bild neben einer ausgewachsenen Kuh zu sehen. Beide schauen in die Kamera. Die Sängerin trägt ein ländliches Karohemd und eine große Sonnenbrille. Auf dem zweiten Bild ist ein junges Kälbchen neben der 31-Jährigen zu sehen.

Unter das Foto schreibt die Schlagersängerin: „Es gibt ja auch noch erfreuliche Nachrichten! Oscar ist da. Mama Horny ist wohl auf.“ Scheinbar geht es also der Mutter Kuh Horny und dem frisch auf die Welt gekommenen Kalb Oscar super und alles ist gut gelaufen. Melissa Naschenweng wollte also mit ihrem süßen Post den Fans den Tag versüßen. Und das ist ihr auch gelungen.

Die Fans freuen sich mit ihr

Ihre Follower sind froh über diese positive Nachricht. So kommentiert jemand: „Liebe Melissa das ist so Herzig von dir! Ich fühle mit dir“ und eine andere Person schreibt: „Das sind wirklich sehr erfreuliche Nachrichten! Herzlichen Glückwunsch! Der Name Oscar ist sehr schön, und süß ist er auch da ist die Mama Horny sicher sehr stolz auf ihren kleinen“. Aber nicht nur das kleine Kalb hat die Herzen der Fans gewonnen, sondern auch die Sängerin. So schreibt jemand mit einem Augenzwinkern: „Ist nur die Frage, wer von euch beiden ist süßer?“