Huch! Busen-Blitzer bei Oscars dank durchsichtigem Kleid

Los Angeles - Da bekam wohl so mancher Schnappatmung: Am Rande der Oscar-Verleihung ist es zu einem Busen-Blitzer gekommen. Carolina Parsons zeigte obenrum ihre ganze Pracht.

Es sind die Kleiderpannen, die ebenso zu den Oscars gehören wie die Butter aufs Brot: Wer trägt das geschmackloseste Kleid? Wer hätte sich das Dress lieber eine Nummer größer gekauft? Oder noch schlimmer: Wer zeigte mehr als er sollte? Auch in diesem Jahr traf es eine Schauspielerin: Carolina Parsons sorgte gleich für einen doppelten Busen-Blitzer.

Bei der Viewing Party von Elton John am Rande der Oscars schwebte die 42-Jährige über den roten Teppich und ließ sich in ihrem schwarzen Glitzerkleid und cooler Pose von den Fotografen ablichten. Ob nun durch das Blitzlicht-Gewitter verstärkt oder tatsächlich gewollt: Das Kleid ließ tief blicken. Anstatt die Brüste Parsons zu bedecken, schimmerte der (offensichtlich operierte) Busen der Schauspielerin in seiner ganzen Pracht durch den Stoff - sehr zur Freude der Fotografen, Gäste und Fans.

Bilder der Oscars 2017, die noch lange im Gedächtnis bleiben Zur Fotostrecke

Mit ihrem Busen-Fiasko ist Carolina Parsons aber in guter Gesellschaft - denn schon 2012 sorgte Jennifer Lopez bei der Oscar-Verleihung mit einer Kleider-Panne für Aufregung. Ob nun von Carolina Parsons gewollt oder nicht: die ungeteilte Aufmerksamkeit war ihr auf jeden Fall sicher.

Apropos Panne: Bei der Oscar-Verleihung 2017 sorgte ein Vorfall am Ende der Show für regelrechtes Chaos.

Im Video: Die schlimmsten Mode-Pannen bei den Oscars

mes/video: Glomex