„Liebe bringt dich dazu, verrückte Sachen zu tun“: Will Smith verpasst Chris Rock bei den Oscars eine Ohrfeige

Von: Stella Rüggeberg

Dieser Moment wird wohl in die Geschichtsbücher der Oscars eingehen. Nach einem bösen Scherz von Comedian Chris Rock rannte Will Smith auf die Bühne, um ihm eine Ohrfeige zu verpassen. Der Grund: ein schlechter Witz über die Krankheit seiner Frau Jada Pinkett Smith.

Am Sonntagabend (27. März) kam es zu einem heftigen Eklat bei den Oscars. Will Smith (53) ging ein Witz seines Schauspielkollegen Chris Rock (57) deutlich zu weit. Auf der Bühne schepperte es dann und er verpasste ihm eine üble Ohrfeige. Als der 53-Jährige später auf die Bühne trat, um seinen Award entgegenzunehmen, begründete er seinen Ausraster.

Chris Rock macht üblen Witz über Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith

Chris Rock präsentierte am Abend der Oscars den Preis für den besten Dokumentarfilm als er sich einen bösen Scherz erlaubte. Zunächst machte er ein paar harmlose Witze über das Publikum, dann traf es jedoch den Oscar-Nominierten Will Smith und seine Frau Jada Pinkett Smith (50). Der Comedian machte eine Anspielung auf den Film „Die Akte Jane“, in dem Demi Moore (59) eine Soldatin mit rasiertem Kopf spielt und sagte, er freue sich auf den zweiten Teil des Films mit Will Smiths Ehefrau in der Hauptrolle.

Jada Pinkett Smith hat Alopezie und leidet seit Jahren unter starkem Haarausfall. Der Witz ging Will Smith daher ein Stück zu weit. Kurz nachdem Chris Rock den Witz machte, stürmte Will Smith auf die Bühne und verpasst ihm eine üble Ohrfeige: „Halten Sie den Namen meiner Frau aus Ihrem verdammten Mund“, rief er.

Will Smith entschuldigt sich für sein Verhalten bei den Oscars

Die Oscarverleihung lief nach dieser Aktion wie geplant weiter, weshalb gemunkelt wurde, dass die Ohrfeige nur inszeniert war. Doch als Will Smith später am Abend erneut auf die Bühne trat, um seinen Award als bester Schauspieler entgegenzunehmen, entschuldigte er sich für sein Verhalten: „Liebe bringt dich dazu, verrückte Sachen zu tun“, erklärte der Schauspieler. Ob dies ein Nachspiel für den 53-Jährigen haben wird, bleibt abzuwarten.

Verwendete Quellen: bild.de, dpa