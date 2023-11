Schlagerstar Kerstin Ott lässt die Hüllen fallen

Von: Lukas Einkammerer

Ihren Fans präsentiert sich Kerstin Ott von einer ganz ungewohnten Seite. Anlass dafür ist eine Tierschutz-Kampagne.

Stuttgart – Ihre Fans kennen Kerstin Ott (41) als fröhlichen Schlagerstar, die bei ihren Live-Auftritten stets volle Power gibt und immer mit einem breiten Lächeln auf der Bühne steht. Nun schlägt die „An diesen Tagen“-Interpretin aber ganz andere Töne an – und zeigt sich für eine Kampagne der Tierschutzorganisation PETA völlig verändert.

Grimmig und mit totem Tier: Kerstin Ott in neuer PETA-Kampagne

In ihrer Musik hat Kerstin Ott schon oft sozialkritische Themen angesprochen. So handelt ihr größter Hit „Regenbogenfarben“ von der Ehe für alle und erzählt autobiografisch auch Otts eigene Geschichte. Das neueste Projekt der gebürtigen West-Berlinerin erweist sich aber als weitaus düsterer als ihre bisher so bunte Karriere – denn sie mach mit PETA gemeinsame Sache.

Auf zwei Bildern, die die Tierrechtsorganisation am Mittwoch (8. November) auf Instagram geteilt hat, sind zwei sehr unterschiedliche Versionen von Kerstin Ott zu sehen. Die erste Aufnahme zeigt sie grimmig dreinblickend an einem Tisch mit einem Teller, auf dem ein totes Schwein liegt. Auf dem zweiten Foto lässt die Schlagersängerin dann die Hüllen fallen und zeigt sich mit dem Rücken, der durch Linien in „Nacken“, „Rippe“ oder „Filet“ unterteilt ist, zur Kamera. In großen Buchstaben prangt darüber: „Alle Tiere haben die gleichen Teile.“

Diese Promis haben schon für PETA gearbeitet Matthias Killing (Moderator) Ron Perlman (Schauspieler, „Hellboy“) Felicitas Woll (Schauspielerin) Anjelica Huston (Schauspielerin) Hugo Egon Balder (Moderator) Alina Süggeler (Sängerin, „Frida Gold“) (Quelle: peta.de)

„Bewusstsein wachgerüttelt“: Kerstin Ott spricht über Gründe für PETA-Fotos

„Ich lebe vegan, diese Entscheidung fiel durch verschiedene Ereignisse“, erklärt Kerstin Ott gegenüber PETA, „Ich konnte diese Trucks mit lebendigen Tieren auf den Autobahnen, die von A nach B gefahren werden, schon lange nicht mehr ertragen.“ Ihr Vorhaben sei von Videos und Beiträgen von PETA unterstrichen worden, die ihr „Bewusstsein wachgerüttelt“ haben.

Weiter erklärt die Chartstürmerin: „Tierleid hinzunehmen für einen Grillabend oder Cornflakes zum Frühstück ist für mich absolut nicht richtig und schmerzt meinem Herzen.“ Sie habe dies lange Zeit selber gemacht, unter anderem wegen fehlender Aufklärung, nun müsse man aber „den Menschen zeigen, was sie da eigentlich unterstützen.“

Von ihren Fans erhält Kerstin Ott für die gewagten Fotos viel Zuspruch. „Ich finde es so toll, wenn Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dies für gute Zwecke nutzen“, lobt ein Instagram-Nutzer, „Tolle Frau“, schwärmt ein anderer. Erst kürzlich sorgte Kerstin Ott derweil mit einer persönlichen Anekdote für Lacher – und verriet, dass sie sich vor ihrem ersten Kuss ekelt. Verwendete Quellen: Instagram.com; peta.de