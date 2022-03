Ottfried Fischer: Reha nach neuem Knie - jetzt fängt das Leben wieder an

Von: Ulrike Schmidt

Ottfried Fischer und seine Frau Simone genießen die Sonne. © Privat/Ottfried Fischer

2008 gab Ottfried Fischer bekannt, an Parkinson erkrankt zu sein, nun hat er auch noch eine Knieprothese bekommen. Der BR zeigt eine Dokumentation über ihn.

Passau - Mittagszeit, 12 Uhr. Ottfried Fischer (68) blinzelt in die Frühlingssonne – seine Frau ­Simone hat grad ein paar Lieblingsspeisen auf den Grill gelegt – Salsiccia, Fleischspießchen und Hühnerbrust. O’grillt is! Ach, kann das Leben schön sein!

Doch gerade erst liegen fünf Wochen Krankenhaus und Reha hinter dem Kabarettisten, Schauspieler und Autor, er hat eine Knieprothese bekommen – nebst der Dauerpräsenz von Herrn Parkinson, wie Otti seine Krankheit benennt. „Das Knie funktioniert einwandfrei“, konstatiert Fischer, „aber gehen kann ich nicht.“ Dafür braucht es noch viel Training und Physiotherapie. War es schon vor Corona schwierig, hat die Pandemie Ottfried ziemlich zurückgeworfen, weil ja auch immer wieder alles geschlossen war.

Ottfried Fischer nimmt das Leben mit Humor

Jedenfalls – jetzt ist er wieder daheim, und es geht aufwärts. Auch mit der Laune, obwohl die dem Otti trotz allem nicht abhandenkommt, Humor hält ihn stabil. Selbst angesichts der Tatsache, dass ihm Simone seine gewünschte Willkommensspeise Blut- und Leberwürscht aus Gruselgründen glattweg verwehrt hat: „Da hab ich den kühlen Wind der Heimat gespürt.“



Meistens aber weht ein weitaus laueres Lüfterl, wie die Selfies von Simone und Ottfried zeigen – liebevoll und trotz allem lebensfroh, auch wenn die Füße grad nicht tragen und Herr Parkinson das Leben langsamer macht.



Ottis Leben war immer die Suche nach der Freiheit von Fremdbestimmung, wie er der tz einmal sagte: „Ich hab immer verstanden, mir für schwierige Zeiten Partner oder Unterstützer zu suchen und dadurch zu einer Existenzform zu kommen, die mir genehm ist und die mir Spaß macht.“



Ottfrieds Fischer Frau Simone kümmert sich um ihn

Seit 2008 ist es Simone, die ihm die Freiheit von Fremdbestimmung gewährt. 2020 hat er sie standesamtlich geheiratet – das kirchliche Fest hat Corona seither verhindert. Ohne Simone – gelernte Hotelfachfrau und Mutter eines 31-jährigen Sohnes – würde er vermutlich in einem Pflegeheim auf die Decke starren, das ist Ottfried klar. Vor einigen Jahren war er dem Tod näher als dem Leben, als ihn eine Blutvergiftung monatelang niederzwang.

Was ihre Liebe ausmacht, das ist demnächst auch Thema in einem Lebenslinien-Beitrag des BR, der am 18. April um 22 Uhr gezeigt wird: Ottfried Fischer und Herr Parkinson. Die Krankheit hat Simone nie abgeschreckt, vor allem, weil sie Ottfried dafür bewundert, wie er damit umgeht, wie er sich eben nicht in die Knie zwingen lässt. Und Simone ihrerseits gibt ihm das Gefühl, dass immer noch viel Lebenswertes vorhanden ist, auch wenn die Sprache zunehmend leiser und die Feinmotorik durch die Gelenkversteifung schwieriger wird. Ottfried singt, spielt und rezitiert dagegen an und setzt einen Witz obendrauf.

2008 gab Ottfried Fischer bekannt, an Parkinson erkrankt zu sein

Wann sich Herr Parkinson in Ottfrieds Kopf gesetzt hat, das hat er noch nicht herausgefunden, jedenfalls stand er mit ihm noch lange auf der Bühne – 2008 musste sich Fischer öffentlich dazu bekennen, unübersehbar waren da die Anzeichen. Gut, dass dann bald Simone in sein Leben trat.



Die letzte Einstellung im Lebenslinien-Film zeigt, wie Ottfried Fischer Maß nehmen lässt für seinen Hochzeitsfrack, für die lange geplante kirchliche Trauung. Doch dieses Jahr wird es wohl wieder nichts werden – die Knie-OP, die Reha, das dauert. Ottfried Fischer will ja seine Braut auf eigenen Beinen zum Altar führen. Corona ist auch noch nicht vorbei und in Europa tobt ein Krieg. „Keine Muse“, fasst es Simone zusammen. „Vielleicht im nächsten Jahr!“