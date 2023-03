So hübsch ist Otto Waalkes‘ Sohn

Gutaussehender Promi-Sohn

Otto Waalkes hält sein Privatleben eigentlich aus dem Rampenlicht fern. Jetzt gibt es jedoch Fotos von seinem Sohn Benjamin.

Hamburg – Wenn von legendären deutschen Komikern die Rede ist, darf ein Name auf keinen Fall fehlen: Otto Waalkes (74). Der Kult-Ostfriese hat sich mit seinen Filmen und liebevollen Erfindungen wie den Ottifanten über die Jahrzehnte einen Namen gemacht, der aus der deutschsprachigen Showbiz-Landschaft einfach nicht mehr wegzudenken ist. Doch über Ottos Privatleben ist derweil nur wenig bekannt, denn seine Familie hielt der Comedian stets aus dem Rampenlicht heraus. Sein Sohn Benjamin (36) macht derzeit jedoch Schlagzeilen — allerdings nicht wegen seines komödiantischen Talents, sondern eher wegen seines besonders guten Aussehens.

+ Sein Privatleben hält Otto Waalkes zwar von der Öffentlichkeit fern, auf ein paar seltenen Bildern sieht man ihn aber mit seinem Sohn Benjamin. © IMAGO/Future Image

Der hübsche Promi-Sohn kam 1987 zur Welt und entstammt Otto Waalkes’ Ehe mit Manuela Ebelt (58), die bis 1999 hielt. Auf den aktuellen Schnappschüssen, die unter anderem von „Promipool“ veröffentlicht wurden, ist ganz klar eine Ähnlichkeit zu seinem Vater zu erkennen. Doch auch wenn optisch die Verwandtschaft zu Otto offensichtlich ist, will Benjamin nicht in die Fußstapfen seines berühmten alten Herren treten.

Benjamin Waalkes arbeitet mit seinem Vater Otto Waalkes zusammen

Benjamin Karl-Otto Grigori Waalkes — so heißt Ottos Sohn übrigens mit vollem Namen — hatte nie vor, seinem Vater ins Komödiantenfach zu folgen. Stattdessen interessiert sich der 36-Jährige eher für Sport und ist passionierter Tennisspieler. Ebenso wie Otto Waalkes spielt Benjamin auch Golf und gemeinsam macht das Vater-Sohn-Gespannt hin und wieder die Golfplätze der Republik unsicher.

Regelmäßige Auftritte in der Öffentlichkeit sind von Benjamin Waalkes sicherlich nicht zu erwarten. Vor einiger Zeit gab er jedoch BUNTE ein seltenes Interview, in dem er über seinen berühmten Vater sagte: „Wir sind so ein gutes Gespann. Ich bin stolz auf ihn, er arbeitet ja auch in meinen Firmen mit. Toll, dass er so groß geworden ist – keine Ahnung, wie er das geschafft hat.“

