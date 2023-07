„Komplett out of order“: Sylvana Wollny tagelang wie ausgeknockt

Von: Florian Schwartz

Sylvana Wollny ist gerade mit Kind und Kegel im Urlaub. Doch statt Erholung gab es für den Reality-Star eine fiese Erkältung.

Türkei – Derzeit befindet sich Sylvana Wollny (31) mit Ehemann Florian Köster sowie ihren beiden Kids Celina (10) und Anastasia (3) im Türkei-Urlaub. Doch statt sich bei heißen 40 Grad Außentemperatur im Meer abzukühlen, musste die „Die Wollnys“-Bekanntheit das Bettchen hüten. Und das ganze zwei Wochen lang. In ihrer Instagram-Story gab sie ihren Fans jetzt ein Gesundheitsupdate.

Sylvana Wollny: „Bis gestern ging wirklich gar nichts“

So hatte sich Sylvana ihren Urlaub garantiert nicht vorgestellt. In einem Instagram-Video spricht die 31-Jährige, dass sie „mega erkältet“ war. „Bis gestern ging wirklich gar nichts. Überhaupt nichts“, beklagt sich die Influencerin. „Ich hab so dollen Husten gehabt und hab dann auch so schwer Luft bekommen.“ Inzwischen geht es Sylvana wieder „viel besser“. Dennoch erinnert sie sich nur mit Schrecken zurück an die Tortur, welche die Zweifach-Mama die Tage zuvor erlitten hat.

„Der Husten hat mich richtig gekillt“, erinnert sich Sylvana. Zunächst hatten sich bei ihrer jüngeren Tochter Anastasia Erkältungssymptome gezeigt. Diese hätte die Familie allerdings innerhalb von zwei Tagen wieder in den Griff bekommen. Ganz anders dagegen verlief der Krankheitsverlauf bei Sylvana.

Sylvana Wollny war zwei Wochen wie ausgeknockt

„Ich hab das Ganze jetzt zwei Wochen mit mir rumgeschleppt“, berichtet Sylvana. Vor zwei Tagen glaubte sie dann, endlich wieder auf dem Weg der Besserung zu sein. Doch nach einer Shopping-Tour mit Ehemann Flo ging es für Sylvana rapide bergab. „Kaum waren wir zu Hause und schon ging es wieder los.“ Vor allem, dass sie noch kein einziges Mal mit ihren Kids am Strand war machte ihr sehr zu schaffen. „Ich war komplett out of order“, so Sylvana weiter.

Im Türkei-Urlaub lag Sylvana Wollny zwei Wochen lang krank im Bett. Jetzt meldete sie sich mit einem Gesundheitsupdate bei ihren Fans zu Wort. © instagram.com/stories/sylvana_wollny

Mittlerweile gibt die Tochter von Silvia Wollny (58) Entwarnung. Sylvanas Gesundheitszustand hat sich rapide verbessert. Dennoch will sie am Abend nochmal ein Bad nehmen, bevor sie sich in den nächsten Tagen wieder in den Pool wagt. Am nächsten Tag steht Sylvana auch schon mit voll bepacktem Korb im Flur ihrer Ferienwohnung, wie im weiteren Verlauf ihrer Instagram-Story zu sehen ist. Die lange Wartezeit hat ein Ende, endlich geht es mit der Familie an den Strand.

Sylvana Wollny hat in den letzten Monaten eine regelrechte Typverwandlung hingelegt und einige Kilos verloren. In den sozialen Netzwerken teilte sie ihren Abnehm-Erfolg mit den Fans. Verwendete Quellen: instagram.com/stories/sylvana_wollny/