Outfit für 7.800 Euro: Helene Fischer trägt Luxus-Garderobe bei Mega-Konzert

Von: Lisa Klugmayer

Helene Fischer überzeugte am Samstag nicht nur musikalisch, sondern auch optisch ihre Fans. Für die vier Looks wurden keine Kosten und Mühen gescheut und tief in die Tasche gegriffen. Die Schlagerqueen trug Outfits im Wert von über 7.800 Euro. Eine Summe, die Fans im Netz staunen lässt.

München - Helene Fischer feierte am Samstag in München mit unglaublichen 130.000 Schlager-Fans ihr Bühnencomeback - und lieferte die Show ihres Lebens. Dabei überzeugte sie nicht nur mit heißen Tanzeinlagen und emotionalen Reden, sondern auch mit ihren ausgefallenen Looks. In zweieinhalb Stunden präsentierte sie vier verschiedenen Outfits und hat bei der Auswahl wirklich keine Kosten gescheut.

Versace, Prada und Dolce&Gabbana: Helene Fischer lässt sich ihre Konzertlooks einiges kosten

Beim Helene-Fischer-Konzert jagt ein Highlight das Nächste - und ihre Looks sind dabei keine Ausnahme. Von super casual bis aufregend heiß, am Samstag war alles dabei. Die Outfits ließ sich die Schlagerqueen auch einiges kosten. Der schwarze Body mit goldenen Schnallen (von Versace für 339 Euro) und die gleichfarbige Jogginghose mit herunterhängenden Trägern (von Prada für 1.750 Euro) kosten insgesamt stolze 2.089 Euro.

Helene Fischer im All-Black-Outfit während ihres Konzerts am Münchner Messegelände am 20. August 2022 © IMAGO/Daniel Scharinger

Auch das nächste farbenfrohe Outfit hat einen stolzen Preis. Das asymmetrische Flammenkleid stammt von Londoner Designer David Koma und kostet 1.257 Euro. Mit dem hautengen orangen Jumpsuit von Dolce & Gabbana geht es bunt - und kostspielig - weiter: Das Teil kostet 695 Euro.

Helene Fischer im asymmetrische Flammenkleid von David Koma während ihres München-Konzerts am 20. August 2022 © IMAGO/Daniel Scharinger

Gürtel füber über 3.000 Euro: Helene Fischer zum großen Konzertfinale in Chanel

Zu dem Jumpsuit kombiniert Helene Fischer den 1990s CC Charm Chain Belt von Chanel. Hier variiert der Preis sehr stark. Je nach Anbieter kostet der Gürtel zwischen 3.154 und 4.418 Euro. Die dazu passenden goldenen Glitzer-Sneaker sind vom Londoner Designer Alexander McQueen und für 650 Euro zu haben.

Helene Fischer im hautengen orangen Jumpsuit von Dolce & Gabbana während ihres München-Konzerts am 20. August 2022 (Fotomontage) © Privat/Lisa Klugmayer

Der Hingucker des Abends war aber auf jeden Fall das Netzkleid von Helene Fischer, eine der erfolgreichsten deutschen Schlagerstars aller Zeiten. Das Korsett wurde nur von weißen, grauen und schwarzen Schnüren zusammengehalten. Darunter trug sie einen beigen Body mit Strasssteinchen. Zu dem Teil haben wir keine Infos gefunden und deswegen beim Management nachgefragt, ob es eine Sonderanfertigung war. Bis dato haben wir aber noch keine Antwort erhalten.

Helene Fischer im Korsett-Fransenkleid während ihres München-Konzerts © IMAGO/Chris Emil Janssen

Outfits für über 7.800 Euro: Preise für Helene Fischers Konzert-Garderobe lässt Fans staunen

Das Netzkleid nicht mit eingerechnet kosteten die Outfits von Helene Fischer also rund 7.845 Euro. Eine stolze Summe, die auch im Netz bei Fans für Gesprächsstoff sorgt. „Ach man, mein erster Gedanke war ,Omg die Hose brauch ich“, aber damit hätte ich ja eigentlich rechnen können“, schreibt ein Fan. „Ich hätte die Hose gern für den Preis“, meint ein Fan sarkastisch über den 650-Euro-Body. „Wenn ich die Preise sehe, muss ich einfach bisschen lachen“, so ein Fan über den Chanel-Gürtel.

Stolze Preise für Helenes Konzertlook, dass finden auch die Fans im Netz (Fotomontage) © Screenshots Instagram

Wer die Looks nachkaufen möchte, muss also tief in die Tasche greifen. Fans sind sich allerdings in einer Sache einig: Helene Fischer sah am Samstag einfach umwerfend aus. Weniger aus dem Ei gepellt war Florian Silbereisen. Der Schlagerstar trotzte dem Regen und war privat auf dem Konzert. Später bedankte sich Helene Fischer für seinen Support bei ihm.