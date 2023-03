Die Geissens richten Luxuswohnung ein: Carmen braucht Platz für 400 Paar Schuhe

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

In Dubai haben sich die Geissens eine Wohnung gekauft. Robert und Carmen richten ihre neue Bleibe ein – und sparen dabei nicht an Kosten.

Dubai – Für die Geissens um Robert (59) und Carmen Geiss (57) ist Bescheidenheit bekanntlich ein Fremdwort und die Millionärsfamilie greift bei ihren diversen Unternehmungen deshalb gerne mal tief in die Taschen. Wer kann, der kann: So lautet offenbar auch das Motto für die Einrichtung ihrer neuen Wohnung in Dubai – in der Luxusfreundin Carmen mehr als 400 Schuhe unterbringen will.

Von Monaco nach Dubai: Robert und Carmen Geiss ziehen in neue Luxusbleibe

In Monaco leben die Geissens in Saus und Braus, tingeln dort von einem rauschenden Fest zum nächsten und lassen sich auf ihrer Privatyacht treiben. Nur eine pompöse Wahlheimat ist für Robert Geiss und Co. aber noch lange nicht genug, denn neben einer Villa in Saint Tropez haben sich der Unternehmer und seine Frau nun auch in Dubai eine geräumige Wohnung geleistet.

Als Kind, als Model und als Mama: So sehr hat sich Carmen Geiss verändert Fotostrecke ansehen

Lichtdurchflutete Flure, große Fenster und ein Ausblick über die Dächer von Dubai – ein Schnäppchen dürfte die neue Bleibe der Geissens sicher nicht gewesen sein. In der neuesten Folge ihrer Erfolgsshow „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ (montags um 20:15 bei RTLZWEI) geht es für Robert und Carmen ans Eingemachte, denn es gilt, das neue Heim mit Möbeln, Deko und allerlei skurrilen Objekten, wie einer Löwenstatue in Lebensgröße, zu bestücken.

Roberts Konkurrenz: So viel Geld haben die reichsten Promis George Lucas: 10 Milliarden Euro Steven Spielberg: 8 Milliarden Euro Kanye West: 4 Milliarden Euro Oprah Winfrey: 3,5 Milliarden Euro Jami Gertz: 3 Milliarden Euro (Quelle: celebritynetworth.com)

„Das wird teuer“: Carmen Geiss will hunderte Paar Schuhe für Luxuswohnung in Dubai

Wie man es von den Geissens kennt, verläuft der Einzug in die neue Luxuswohnung nicht ganz reibungslos und vor allem die Kaffeemaschine macht Carmen schwer zu schaffen. Nach getaner Arbeit – und reichlich Gezanke – kann das Millionärspaar abends aber in Ruhe ein Glas Wein auf dem Balkon genießen und Carmen nutzt die Gelegenheit, um ihre großen Pläne für den neuen Unterschlupf zu verkünden. „Ich habe hier Platz für mindestens 400 Paar Schuhe, wenn nicht 800“, erklärt sie freudig und Robert kann nur erwidern: „Prost, das wird teuer.“

Carmen Geiss hat einen teuren Geschmack. Für die neue Wohnung in Dubai will Roberts Gattin über 400 Paar Schuhe kaufen. © Screenshot/Instagram/carmengeiss_1965; Screenshot/RTL+/Die Geissens/Folge vom 6. März 2023 (Fotomontage)

Die meisten ihrer Mitbürger besitzen im Durchschnitt nur etwa ein Dutzend Schuhe – dass sie in Modefragen gerne einen etwas extremeren Weg einschlägt, hat Carmen Geiss in der Vergangenheit aber schon oft bewiesen. Während der Dubai-Reise der Geissens kam es zuletzt zu einem peinlichen Zwischenfall, denn im neuen Luxus-Blazer von Carmen Geiss steht ihr Name falsch geschrieben. Verwendete Quellen: RTL+/Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie/Folge vom 6. März 2023, celebritynetworth.com, elle.de