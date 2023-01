RTL holt Mann und Frau zu „Wer wird Millionär?“ ohne es zu wissen, dass sie ein Paar sind

Moderator Günther Jauch hat bei „Wer wird Millionär“ sichtlich Spaß. © RTL

Gleich doppeltes Glück: „Wer wird Millionär“-Kandidat Benjamin Burg versemmelt die 2.000 Euro-Frage, hat aber noch seine Freundin Kerstin als Ass im Ärmel.

Hürth – Für Benjamin Burg und Kerstin Jacob-Rauch sollte das neue Jahr bereits gut starten. Unabhängig voneinander wurde das Paar zur selben „Wer wird Millionär?“-Sendung eingeladen und dachte, dass das schon Glück genug sei. Aber dann schaffen es auch noch beide auf den Stuhl zu Günther Jauch (66). Was für ein Zufall! Und was für ein Glück für Benjamin, denn der machte den Anfang und versemmelte seine Chance.

Bereits nach zehn Minuten war für Benjamin Schluss - bei der 2.000 Euro-Frage verkalkulierte er sich und fiel zurück auf 500 Euro. Und damit war er in dieser Sendung nicht alleine. Gleich dreimal ereilte Kandidaten das Schicksal, von einer vierstelligen auf eine dreistellige Summe zurückzufallen. Aber Benjamin hatte natürlich noch ein Ass im Ärmel, denn seine Freundin könnte die Haushaltskasse ja noch weiter füllen.

In dieser „Wer wird Millionär?“-Woche sogar um bis zu drei Millionen Euro. Die Quizshow startet nämlich mit einem Spezial ins neue Jahr: Alle Jahresauftakt-Kandidaten von Montag bis Donnerstag haben im großen Finale am Freitag (6. Januar) die Chance um drei Millionen Euro zu spielen. Voraussetzung ist aber mindestens 16.000 Euro erreicht zu haben.

Auch für Kerstin Jacob-Rauch war bei 2.000 Euro Schluss

Und tatsächlich schaffte es auch Kerstin, sich in der Fragerunde gegen ihre Mitkandidaten durchzusetzen und schließlich auf dem Stuhl in der Mitte Platz zu nehmen. Bei der 2.000-Euro-Frage war dann aber auch für sie Schluss – aber nur für diese Sendung. Denn als sich Kerstin gerade warm gespielt hat, ertönte auch schon der Schluss-Jingle und machte die sympathische Zockerin zur Überhangskandidatin.

So fängt Kerstin Jacob-Rauch in der nächsten Sendung am Dienstag (03. Januar) dort an, wo ihr Partner gescheitert ist und hat noch einmal die Chance, sich mindestens bis zur 16.000 Euro-Frage hochzukämpfen, um am Ende vielleicht für die beiden den großen Jackpot abzuräumen. Diesmal mit ihrem Liebsten im Publikum, der nun ganz entspannt die Daumen drücken kann.