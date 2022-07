„Ging schnell“: Fans diskutieren Juliencos und Tanja Makarics erstes Pärchenbild

Von: Julia Hanigk

Julienco und seine neue Freundin Tanja Makaric veröffentlichen erstmals, dass sie ein Paar sind. © Screenshots Instagram/tanjamakaric_ und julienco_

Julienco und BibisBeautyPalace sind Geschichte. Das machte Julian Claßen jetzt auf Instagram noch einmal deutlich. Seine neue Freundin Tanja Makaric und er veröffentlichten ein offizielles Pärchenfoto auf Instagram.

Köln - Im Mai 2022 schockierte die Nachricht alle Fans: Bibi (29) und Julian Claßen (29), das Traumpaar der YouTuber-Szene, gab seine Trennung bekannt. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, sind verheiratet und waren seit 2009 zusammen. Kurz darauf wurden beide mit neuen Partnern fotografiert. Während sich BibisBeautyPalace aber weiter bedeckt hält, veröffentlichte Julienco inzwischen schon ein offizielles Pärchenfoto mit Influencerin Tanja Makaric (25).

Bibi hält sich bedeckt – Julian zeigt seine neue Freundin auf Instagram

Auf dem Instagramaccount von Bianca Claßen herrscht seit einiger Zeit Stille, zuletzt gab es noch ein paar Bikinibilder. Fotos mit neuem Mann an ihrer Seite oder Details zur Trennung kommentierte sie nicht – und zog sich dadurch auch einige böse Kommentare von Fans zu, die genervt waren über die „neue Bibi“.

Julian Claßen dagegen ging mit der Änderung in seinem Privatleben eher offen um und erntete viele positive Reaktionen. Seine neue Freundin zeigte er ohne Name-Tag immer wieder im Hintergrund seiner Instagramstorys, die Fans schrieben beispielsweise begeistert: „Samsung gegen iPhone getauscht“. Nun gingen die beiden den letzten Schritt in die Öffentlichkeit und machten ihre Beziehung mit einem verliebten Pärchenbild offiziell – Tanja schreibt dazu „Happier than ever“ und Julian „Mine“, beide mit einem weißen Herz.

„Ungewohnt“, aber „süß zusammen“: Die Fans reagieren auf Paar-Outing von Julienco und Tanja Makaric

Die meisten Follower sind begeistert über die Neuigkeit und freuen sich für die beiden frisch Verliebten. „Ihr seid so süß zusammen“, „ahhh finally!“ oder „schließt sich eine Tür, öffnet sich ein Tor“, ist unter dem Beitrag zu lesen. Es mischen sich aber auch einige kritische Stimmen dazu. „Bruder, wie schnell kann man 13 Jahre wegwerfen?“, „NEIN“, „ging ja schnell“ oder „Ungewohnt, aber freut mich, dass ihr glücklich seid“, heißt es von der anderen Seite. Davon lassen sich Julian und Tanja die Stimmung aber nicht vermiesen und genießen ihr neu gefundenes Glück.

Die Follower diskutieren über das Pärchenfoto von Tanja und Julian. © Screenshots Instagram/tanjamakaric_

