Pärchenfoto gelöscht: Ist Estefania Wollny wieder Single?

Estefania Wollny hatte im Urlaub in der Türkei ihren Freund kennengelernt. Ist die Beziehung nun schon wieder vorbei? (Fotomontage) © Screenshot YouTube/Estefania & Instagram/Estefania Wollny

Erst vor kurzer Zeit wurde die Beziehung von Estefania Wollny (20) zu ihrem Freund öffentlich – Ist es jetzt schon wieder vorbei? Sie lernte ihren Freund in der Türkei kennen und zeigte sich sehr verliebt in ihren Urlaubsflirt. Sogar auf Instagram zeigte sich das Paar turtelnd in der Sommersonne. Doch nun hat Estefania Wollny das gemeinsame Foto wieder gelöscht.

Die Liebe scheint nicht lange gehalten zu haben

Bedeutet die Löschung des Fotos auch das Aus ihrer Beziehung? Die Gerüchteküche brodelt und die Fans sind der Meinung, dieses Zeichen ist eindeutig. Dieses Liebes-Aus kommt überraschend – auch für Mutter Silvia. Diese verriet bereits vor einiger Zeit in der InTouch: „Ich habe ihn schon kennengelernt, er ist ein netter Kerl. Ich freue mich sehr für sie und hoffe, dass sie zusammenbleiben und er sie glücklich macht.“

Dieses Beziehungsaus kam nicht nur für die Fans überraschend – wohl auch Estefania selbst hatte wohl mit einer längeren Beziehung gerechnet. Denn die 20-Jährige hat den jungen Mann sogar in ihrem Video zu ihrer Single „Sommerliebe“ mitspielen lassen. Darin hält sie die Hände ihres (Noch-)Freundes und kurz ist sogar etwas von seinem Gesicht zu sehen. Doch dieses Märchen scheint nun wohl ausgeträumt.