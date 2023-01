„Pailletten! Federn! Sideboob!“: Heidi Klum sorgt im Mode-Fiasko für Aufregung

Heidi Klums interessante Kleiderwahl

Zu Hollywoods großen Red-Carpet-Events gehören für die Stars und Sternchen spektakuläre Outfits einfach dazu. Heidi Klum hatte dieses Mal kein Glück bei der Kleiderwahl.

Los Angeles – Am 10. Januar fand die 80. Verleihung der Golden Globe Awards im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills statt. Wie gewohnt war die Veranstaltung ein Stelldichein aller Stars, die in Hollywood Rang und Namen haben. Und natürlich waren die schönsten Outfits des Abends wieder ein großes Thema in den Medien. GNTM-Moderatorin Heidi Klum (49) gehörte nicht zu denjenigen, deren Look große Bewunderung erntete.

Viele weibliche Stars wählen für das erste große Rote-Teppich-Ereignis des Jahres ausladende Kleider und lange Designer-Roben. Heidi Klum aber entschied sich für ein extrem kurzes silberfarbenes Paillettenkleid des Designers Kévin Germanier (31). Das Kleid war von diversen Cut-outs und transparenten Einsätzen durchbrochen und mit einer lila Federstola besetzt. Das Model postete viele Bilder von ihrem Outfit und schien rundum zufrieden mit ihrem Minikleid – im Gegensatz zur Presse. Für die britische Daily Mail führte die 49-Jährige mit ihrem „bizarren Vegas-Showgirl“-Outfit die Liste der größten Modefehltritte des Abends an.

Nicht nur bei den Fashion-Experten fällt Heidi Klums Kleiderwahl durch

Unter den Followern auf Instagram scheiden sich, was das Kleid betrifft, wohl ebenfalls die Geister. Unter einem der geposteten Fotos, bei denen Heidi Klum ausnahmsweise die Kommentarfunktion aktiviert hat, finden sich Anmerkungen wie: „Dieses Kleid ist eine Katastrophe“, „Schade, dass deine Kleidung immer knapper wird“ oder auch „Schade, leider wirkt ihre Garderobe von Jahr zu Jahr billiger. Klasse, Eleganz, Tiefe und Ausstrahlung fehlen komplett“.

In einem ähnlichen Tenor schrieb das einflussreiche US-Magazin „People“, dass bei dem Kleid des Models Pailletten, Federn und eine seitlich herausschauende Brust im Vordergrund gestanden hätten. Auch bei den Modebloggern Tom Fitzgerald und Lorenzo Marquez fiel das Kleid von Heidi Klum durch, obwohl sie beeindruckt einräumten, dass sie es schon irgendwie tragen könne. Sie fragten sich in ihrem „Cosmopolitan“-Artikel, wie das Model es wohl geschafft habe, wieder einen neuen Weg zu finden, nur ein „halbes Kleid“ zu tragen. „Ein fürchterliches Gewand“, lautet ihr vernichtendes Urteil.