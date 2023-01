„Lady in red“: Panagiota Petridou begeistert Fans im leuchtend roten Dress

„Ich wünsche euch allen ein gesundes und grandioses Jahr 2023 mit viel Liebe“, schreibt Panagiota. © Instagram/Panagiota Petridou

Zum Jahreswechsel darf das Outfit gerne etwas schicker sein: Panagiota Petridou warf sich für eine Silvester-Party in ein verführerisches rotes Neckholer-Kleid.

Was für ein Anblick! Panagiota Petridou (43) weiß, wie sie ihren Fans den Atem rauben kann. Auf Instagram begeistert die Moderatorin ihre 241.000 Follower große Community mit einem umwerfenden Foto zum Jahreswechsel. Darauf posiert sie im roten Cocktail-Kleid, das ihre schlanke Figur perfekt in Szene setzt. Der Neckholder-Stil legt die Arme und Schultern des TV-Stars offen. Dazu trägt Panagiota funkelnde Ohrringe und transparente High-Heels. Lässig sitzt die gebürtige Griechin am Rand eines Swimming Pools, während im Hintergrund weitere Partygäste zu sehen sind. Die Silvesternacht scheint sie also auf einer rauschenden Feier verbracht zu haben.

Zu dem bezaubernden Schnappschuss schrieb Panagiota: „Happy new year! Ich wünsche euch allen ein gesundes und grandioses Jahr 2023 mit viel Liebe, Glück und Regenbogen.“ Ihr Post kam super bei den Fans an. In den Kommentaren wurde die „Biete Rostlaube, suche Traumauto“-Moderatorin geradezu mit Lob überhäuft. Zahlreiche Follower hinterließen Herz- und Flammen-Emojis, um auszudrücken, wie begeistert sie von Panagiotas Look sind. Ein Fan bezeichnete sie schwärmerisch als „Lady in Red“ und bezog sich damit auf Chris de Burghs (74) gleichnamigen Hit.

Panagiota Petridou wurde letztes Jahr zum ersten Mal Mama

Außerdem posteten die Follower Komplimente wie „Hammer, super süß“, „Was für eine schöne Frau“, „Du siehst grandios aus“, „Heißes Outfit“ und „Donnerwetter“. Allerdings gab es natürlich auch User, die das Haar in der Suppe suchten und etwas an dem Bild auszusetzen hatten. „Ist das Foto irgendwie bearbeitet? Es sieht unwirklich aus“, kritisierte ein Fan.

Die überwältigende Mehrheit der Follower steht dagegen geschlossen hinter Panagiota. Viele hinterließen Neujahrsgrüße an die TV-Beauty und ihre Familie. Die Autoverkäuferin war im Februar 2022 zum ersten Mal Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Partner, der nicht in der Öffentlichkeit steht, durfte sie eine Tochter auf der Welt begrüßen.