„Panik, ob ich alles schaffe“: Anne Wünsche gerät in der 22. SSW in großen Stress

Von: Alica Plate

Teilen

Anne Wünsche gibt offen zu, derzeit etwas überfordert zu sein © Screenshot/Instagram/anne_wuensche

Eigentlich könnte Anne Wünsche derzeit nicht glücklicher sein - die Influencerin erwartet in Kürze zum dritten Mal Nachwuchs. Doch die Freude scheint derzeit etwas getrübt zu sein.

Berlin - Auf dem Instagram-Profil von Anne Wünsche (30) dreht sich seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft alles rund um ihren ungeborenen Sohn. Der Nestbau läuft auf Hochtouren und so langsam aber sicher scheinen sich bei der ehemaligen „Berlin Tag & Nacht“-Darstellerin Zweifel einzuschleichen, ob sie rechtzeitig mit allem fertig wird. Auf Instagram gibt sie offen zu, derzeit etwas überfordert zu sein, wie tz.de berichtet.

Anne Wünsche spricht offen über ihre Zweifel

Die Hälfte ihrer Schwangerschaft hat Anne Wünsche bereits geschafft und auch die langersehnte Kugel ist nun deutlich zu erkennen, wie sie auf Instagram nun unter Beweis stellt. Doch die Freude auf die Geburt scheint derzeit etwas getrübt zu sein, wie die Influencerin unter ihrem neusten Posting gesteht.

„Die Vorbereitungen laufen, es gibt noch so viel zu tun in unserer Wohnung. Mein Bauch wächst immer mehr & so langsam bekomme ich Panik, ob ich alles überhaupt rechtzeitig schaffe und es nicht grade etwas zu viel werden könnte… An manchen Tagen bin ich voller Energie, an anderen schlafe ich halb im Stehen ein“, kommentiert sie ihren Schnappschuss, auf dem sie ihren Babybauch in Unterwäsche zur Show stellt.

Anne Wünsche nimmt auf Instagram kein Blatt vor den Mund

Dennoch würde sie sich extrem über ihre Kugel freuen - die kleinen Zweifel werden in den nächsten Wochen sicherlich auch schnell verfliegen. Denn Anne Wünsche hat bereits zwei Kinder, sodass sie sicherlich auch für ihren Sohn gewappnet ist.

Lesen Sie auch Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Ein Kunde aus Oberbayern kauft sich in einer Kaufland-Filiale einen Becher Sahne. Daheim nimmt er das Produkt unter die Lupe – und traut seinen Augen nicht. Bei dieser Kaufland-Sahne stimmt etwas nicht – sehen Sie es auch gleich? Aldi: Tomaten für 11 Euro? Kundin entsetzt beim Blick aufs Preisschild Tagtäglich muss sich der Discounter-Riese Aldi mit Beschwerden seiner Kunden auseinandersetzen, nicht selten geht es um vermeintlich zu hohe Preise. Aber die können durchaus Ansichtssache sein. Aldi: Tomaten für 11 Euro? Kundin entsetzt beim Blick aufs Preisschild

Sich jedoch einzugestehen, mal überfordert zu sein und dies auch öffentlich zum Thema zu machen, zeugt jedenfalls von Stärke - doch der TV-Star ist schon lange dafür bekannt, auf der Social Media Plattform kein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Dabei enthüllte Anne Wünsche kürzlich, wie widerlich sie die Geburten ihrer Mädels fand.