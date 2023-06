Panne beim Fotoshooting: Barbara Schöneberger blitzt der Schlüpfer raus

„Feierabend“ heißt es für Barbara Schöneberger und ihre gleichnamige Zeitschrift „Barbara“. Doch beim Fotoshooting für die letzte Ausgabe ihres Magazins lässt die Moderatorin ungewollt noch einmal tief blicken, wie sie nun auf Instagram zeigt.

Hamburg - Nach fast acht Jahren und 77. Ausgaben muss Barbara Schöneberger (49) Abschied von ihrem gleichnamigen Magazin „Barbara“ nehmen. Doch für die letzte Ausgabe, die den passenden Titel „Feierabend“ trägt und im Juli 2023 erscheinen soll, hat sich die Moderatorin noch einmal extra ins Zeug gelegt. Auf Instagram teilt die 49-Jährige ein Video vom Fotoshooting, bei dem sie ungewollte Einblicke gibt.

Schlüpfer-Blitzer: Barbara Schöneberger trägt Schwarz

In dem Video, welches Schöneberger auf Instagram mit ihren Followerinnen und Followern teilt, ist die Moderatorin vor zahlreichen glitzernden Kleidern zu sehen. Sie freut sich, dass sie nach fast acht Jahren endlich so eine Auswahl an Kleidern bekommt und schlüpft prompt in einen fliederfarbenen Einteiler.

Mit dem Rücken zur Kamera fragt die 49-Jährige: „Ist da ein Preisschild dran? Kann jemand mal gucken, was das kostet?“ Gesagt, getan – die Person hinter der Kamera greift nach besagtem Schild und gibt dabei ungeplant tiefere Einblicke in Barbara Schönebergers Unterwäsche. Unter dem fliederfarbenen Einteiler blitzt ein schwarzer Slip hervor. Schöneberger nimmt den Patzer mit Humor.

„Feierabend“ nach 77 Ausgaben für Schönebergers Magazin

Diesen beweist sie auch im Rest des Videos. In einem grünen Einteiler posiert die Moderatorin vor der Kamera und witzelt herum, dass zwischen ihren Beinen vielleicht „noch ein junger Student oder so“ sitzen könne. Während des Stylings fragt Schöneberger ebenfalls nach, ob „man Ohrläppchen eigentlich liften lassen“ kann.

Das „Barbara“-Magazin erschien erstmals im Oktober 2015 und verabschiedet sich nach nun 77 Ausgaben in den Ruhestand. Moderatorin Barbara Schöneberger zeigt sich getroffen. In einem weiteren Instagram-Post bedankt sie sich bei allen Leserinnen und Lesern.

Sie sei traurig und hätte „auf jeden Fall weitergemacht – und in der Verlagskantine dann auch wirklich weniger gegessen und so weitere Kosten eingespart“. Ob diese Kostensparmaßnahme geholfen hätte, wird Schöneberger leider nicht mehr erfahren. Die Juli-Ausgabe wird die letzte des „Barbara“-Magazins sein

Verwendete Quellen: Instagram