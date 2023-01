„Papa liebt dich“: Pietro Lombardi genießt Kuschel Zeit mit Sohn Leano Romeo

Von: Alina Wagner

Pietro Lombardi und seine seit kurzem Verlobte Laura Maria Rypa zeigen sich ihren Fans ganz privat und unbedeckt mit süßen Kuschel-Fotos zusammen mit Baby Leano Romeo.

Köln - Nach fast einem Monat Inaktivität auf den Instagram-Accounts der beiden Promis hat das Warten für die große Fan - Community von Pietro Lombardi und der 27-jährigen Influencerin Laura Maria Rypa ein Ende. Die frischgebackenen Eltern überraschen ihre Fans mit einem emotionalen Instagram-Post am 20. Januar, wo sie zusammen mit ihrem Sohn Leano Romeo zu sehen sind und Pietro Laura Maria einen Kuss auf den Kopf gibt.

Wir haben etwas Zeit für uns gebraucht, aber jetzt ist alles gut und wir sind froh, euch den Kleinen vorstellen zu können!

Pietro Lombardi und Laura Maria schwelgen auch im Liebesglück

Einen weiteren Post widmet der 30-jährigen Vater seiner Verlobten Laura, auf dem zu sehen ist, wie die junge Mama Sohn Leano Romeo , welcher in Babybett im Krankenhaus liegt liebevoll umsorgt. Pietro schreibt: „ Ich weiß, dass du die tollste Mama der Welt für unseren kleinen Leano sein wirst.“ Das Paar hat im Oktober 2022 nach Pietros romantischen Heiratsantrag ihre Verlobung bekanntgegeben, nachdem im August die Schwangerschaft öffentliche gemacht wurde.

Schon gewusst? Der deutsche Sänger mit italienischen Wurzeln ist bekannt aus „ Deutschland sucht den Superstar“, wo er die

8. Staffel gewann. Sein erfolgreichster Hit in Deutschland war „Señorita“, welcher sich sich 44 Wochen in den Charts hielt und bis auf Platz 1 in den deutschen und österreichischen Single -Charts schaffte.

Pietro Lombardi genießt das junge Familienglück

Kürzlich veröffentlichte der 30-jährige Vater eine Aufnahme mit Leano Romeo, der mit seinem Köpfchen friedlich auf der Brust seines Papas liegt, während Pietro mit geschlossenen Augen gemütlich auf der Couch schlummert und Leano mit seinem Arm festhält.

Pietro Lombardi genießt die (Kuschel)-Zeit mit seinem zweiten Sohn © instagram

Pietro fasst seine Begeisterung und Freude in folgenden Worten zusammen: „Das große Glück ist manchmal ganz klein ❤️👨‍👦‍👦. Papa liebt dich“. Seine Begeisterung teilen auch viele Fans und Promis mit ihm in den Kommentaren. So kommentiert Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold „So schön, genießt jeden einzelnen und besonderen Moment“. Auch die Reality-TV-Teilnehmer Yasin Cilingir, Evelyn Burdecki und der deutsche Twitch-Streamer Amar-Al-Naimi reagierten mit Herzchen-Emojis. Fans kommentieren zudem: „Bester Moment“. Oder „Omg ist das süß, genießt es“.