Paranoider Prinz? Harrys Ex-Freundin bescheinigt ihm „Medienneurose“

Von: Susanne Kröber

Model Cressida Bonas war zwei Jahre lang die Frau an Prinz Harrys Seite. Er gibt in seinen Memoiren den Paparazzi die Schuld am Beziehungsende, Cressida hatte mehr als einen Trennungsgrund.

London – Bevor sich Prinz Harry (38) 2016 in Meghan Markle (41) verliebte, war er rund zwei Jahre mit Model und Schauspielerin Cressida Bonas (34) liiert. Die beiden lernten sich auf einem Musikfestival kennen, Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (33) stellte ihm ihre Bekannte damals vor, wie der Herzog von Sussex in seiner Biografie „Spare“ (dt.: „Reserve“) schreibt. Es funkte zwischen Harry und Cressida und „bevor ich wusste, wie mir geschah, waren wir ein Paar“, so Prinz Harry.

„Beschwerte sich über Paparazzi, wo keine waren“: Litt Prinz Harry an Paranoia?

Doch im Frühjahr 2014 zerbrach die Beziehung zwischen Prinz Harry und Cressida Bonas. In „Spare“ macht Harry die Presse für das Scheitern verantwortlich, zuvor sei er auch von seinen Ex-Freundinnen Chelsy Davy (37) und Florence Brudenell-Bruce (37) verlassen worden, da diese sich dauerhaft von Paparazzi verfolgt sahen und sich dem Druck des öffentlichen Interesses nicht mehr aussetzen wollten.

Für Cressida Bonas sollen allerdings auch ganz andere Gründe bei der Trennung von Prinz Harry eine Rolle gespielt haben, wie das Buch „Battle of Brothers“ des britischen Autors und Historikers Robert Lacey (79) enthüllt. „Sie beschwerte sich bei Freunden darüber, dass Harry eine Medienneurose habe“, so Lacey. „Er schimpfte und beschwerte sich über Paparazzi, die ihm auflauern würden, wo ganz offensichtlich keine waren.“ Schließlich sei Cressida zu dem Schluss gekommen, dass Harry ein „verletzter und selbstsüchtiger junger Mann war.“

Einen Tag vor Prinz Harrys Verlobung mit Meghan Markle: Cressida Bonas postet vielsagendes Zitat

Zwar zählte Cressida Bonas genau wie Harrys Ex-Freundin Chelsy Davy zu den Gästen seiner Hochzeit mit Meghan Markle 2018, ein Instagram-Eintrag des Models vom 28. November 2017 spricht jedoch Bände. Cressida postete das Zitat: „Egal für wie gebildet, talentiert, reich oder cool du dich hältst, die Art und Weise, wie du Menschen behandelst, sagt alles.“ Gerade mal einen Tag später wurde die Verlobung von Harry und Meghan offiziell bekannt gegeben. Zufall? Wohl kaum.

Ihre Beziehung mit Prinz Harry hielt zwei Jahre, dann wurde Cressida Bonas alles zu viel. (Fotomontage) © IMAGO/i Images/Landmark Media

Inzwischen hat Cressida Bonas offenbar den Richtigen gefunden, seit 2020 ist sie mit Harry Wentworth-Stanley (34) verheiratet, den sie laut Tatler-Magazin bereits vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry während ihres Studiums an der Universität Leeds kennengelernt hatte. Im vergangenen Jahr wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Ob Cressidas Beziehung zum Herzog von Sussex nun an Harrys Paranoia oder der Belagerung durch die Presse zerbrach, wissen nur die beiden. Fakt ist, in einem laufenden Gerichtsverfahren gegen die Mediengruppe NGN (News Group Newspapers) erhebt Prinz Harry die Anklage: „Boulevardmedien haben meine Beziehungen zerstört.“ Verwendete Quellen: express.co.uk, tatler.com, instagram.com