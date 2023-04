Paris Hilton gibt private Einblicke ins Eheleben

Teilen

Kuscheln und Küssen stehen bei Paris Hilton und ihrem Mann ganz oben. © Evan Agostini/Invision/dpa

Jeden Abend ein Schaumbad und beim Kochen tanzen sie miteinander: Paris Hilton und ihr Mann Carter Reum feiern ihre Liebe.

Los Angeles - US-Realitystar Paris Hilton (42) und ihr Mann Carter Reum (42) haben über die vielen innigen Momente in ihrem Alltag gesprochen. „Den Menschen ist nicht klar, wie viel wir kuscheln und uns küssen“, sagte Reum in Hiltons Podcast „This is Paris“. „Und jeden Abend ein Schaumbad!“, ergänzte Hilton. Beim Kochen würden sie miteinander tanzen, erklärte Reum. Die beiden haben kürzlich einen gemeinsamen Sohn, Phoenix, bekommen.

In ihrer jüngst erschienen Autobiografie schreibt das Ex-It-Girl aber auch über schwierige und traurige Phasen. So etwa über die schmerzhafte frühere Entscheidung, ein Kind abzutreiben. „Als ich merkte, dass ich schwanger war, war es, als würde ich auf dem Sims vor einem Fenster im vierzigsten Stock aufwachen. Ich hatte Angst und Herzschmerz“, schreibt Hilton in ihrem neuen Buch „Paris“. Hilton entschied sich in ihren frühen 20ern dann für einen Schwangerschaftsabbruch. dpa