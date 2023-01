Plötzliche Baby-Überraschung: Paris Hilton ist Mama geworden

Paris Hilton überraschte ihre Fans mit einer freudigen Mitteilung: Die Hotelerbin hat ihr erstes Kind bekommen!

Los Angeles – Paris Hilton (41) hat ihre Fans mit einer freudigen Überraschung erstaunt. Die Hotelerbin gab jetzt auf Social Media bekannt, erstmals Mutter geworden zu sein. Schon vor einer Weile hatte Paris über ihren Entschluss gesprochen, ihre Eizellen einfrieren zu lassen. Ihr Kinderwunsch sei groß, trotzdem wollte die Unternehmerin auf den richtigen Moment in ihrem Leben warten, um ein Kind in die Welt zu setzen. Und dieser Moment ist jetzt scheinbar gekommen.

Auf Instagram gab Paris Hilton bekannt, dass sie ab jetzt Mama ist. Neben ein Foto, auf dem sie die Hand des Neugeborenen hält, schrieb die DJane: „Du wirst immer geliebt.“ Dazu postete Paris ein blaues Herz, was von vielen Fans als Andeutung gelesen wurde, dass sie einen Jungen zur Welt gebracht hat. Doch genaue Details zum Baby gab das Reality-Sternchen zunächst noch nicht preis.

Mit ihrem Ehemann will Paris Hilton jetzt endlich eine glückliche Familie werden

Für Paris Hilton wendete sich in den letzten Jahren einiges zum Guten. Nachdem sie in ihrer eigenen Dokumentation offen über ihre emotionalen und psychischen Probleme gesprochen hatte, fand sie nur kurze Zeit später in Carter Reum (41) den richtigen Mann fürs Leben. Jetzt scheinen die beiden ihr Familienglück mit dem Baby perfekt gemacht zu haben. Nachdem sie die Überraschung auf Instagram platzen ließ, sprach Paris mit PEOPLE erstmals über ihr Kind.

Im Gespräch mit den Reportern verriet sie, dass sie tatsächlich — wie bereits viele vermuteten — einen Sohn bekommen habe. Ausgetragen wurde das Kind von einer Leihmutter. Paris Hilton zeigt sich im Interview überglücklich: „Es war schon immer mein Traum, Mutter zu sein und ich bin so glücklich, dass Carter und ich uns gefunden haben. Unsere Herzen platzen vor Liebe für unseren kleinen Jungen.“