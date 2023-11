Nach Drama mit Oliver Pocher: Er ist Amiras neuer Podcast-Partner

Von: Lisa Klugmayer

Amira podcastet auch nach der Trennung von Oliver Pocher weiter – mit einem neuen Partner. Schon nächste Woche gehts los. Doch die Reaktionen sind gemischt.

Köln – Während Oliver Pocher (45) nach seinem Ehe-Aus den gemeinsamen Podcast mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden (40) weiterführt, bekommt Amira (31) nun einen brandneuen Podcast – und zwar mit ihrem Bruder. Auf Sendung geht es schon nächste Woche, wie Podimo jetzt bestätigte. Doch ihre Fans sind noch nicht überzeugt von dem geplanten Geschwister-Podcast.

Nach Drama mit Oliver Pocher: Amira bekommt brandneuen Podcast

Nach der Trennung wollten Amira und Oliver Pocher den gemeinsamen Podcast eigentlich weiterführen, plötzlich verkündete er aber auch das berufliche Aus der beiden. Er habe das Vertrauen in sie verloren. Doch Ersatz ist schnell gefunden: Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden. Am vergangenen Freitag (3. November) feierte die Neuauflage des Pocher-Podcasts Premiere und, wie hätte es anders sein könne, konnte er sich ein paar Spitzen gegen Amira nicht verkneifen.

Doch Oliver Pocher hat nicht nur Amira ersetzt, sondern auch Amira Oliver Pocher. Denn wie der Podcast-Anbieter Podimo nun auf Instagram verkündet, bekommt sie nun ihren eigenen brandneuen Podcast – inklusive neuem Partner. Ihr gegenüber sitzen wird ihr älterer Bruder Ibrahim (33). „Es geht weiter! Wir können es kaum erwarten: Amira Pocher und ihr Bruder Hima gemeinsam am Podcastmikro“, heißt es dort. Schon nächste Woche Dienstag (14. November 2023) geht es los.

Alle Infos zu Amira Pocher Amira Pocher wurde 1992 als Amira Aly in Klagenfurt am Wörthersee als Tochter einer Österreicherin und eines Ägypters geboren. Sie arbeitete zunächst als Hairstylistin und Visagistin, bis sie 2014 nach Deutschland zog. Im Jahr 2016 lernte sie Comedian und Entertainer Oliver Pocher über die Dating-App „Tinder“ kennen. 2019 heiratete das Paar. Gemeinsam haben sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 auf die Welt kamen. Anfang 2020 trat Amira Pocher das erste Mal - an der Seite ihres Mannes – in einer TV-Sendung auf. Seither folgten diverse Auftritte. Im April 2020 starteten die Pochers ihren Podcast namens „Die Pochers hier!“. 2022 nahm Amira Pocher an der 15. Staffel der RTL-Tanz-Show „Let‘s Dance“ teil. Mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató (42) belegte sie den 4. Platz.

Amira und ihr Bruder bekommen eigenen Podcast: Fans noch nicht überzeugt

Doch die Reaktionen zu Amiras neuem Podcast und ihrem neuen Gesprächspartner sind gemischt. Während viele gespannt sind, was die beiden so besprechen, haben andere so gar kein Interesse. „Will doch niemand hören“, schreibt ein Instagram-Nutzer. „Langsam wird es peinlich“, meint ein anderer Fan. „Irgendwie muss ja die Kohle hereinkommen. Aber der Bruder, der ‚NIIIIIE‘ in die Öffentlichkeit wollte...!!! Witz des Tages. Danke, NEIN“, lautet ein anderer vernichtender Kommentar. Eine andere Userin spekuliert: „Vielleicht muss sie, genau wie Oliver, einen Vertrag erfüllen und dies sind jetzt die Notlösungen. An Geld dürfte es so schnell nicht fehlen“.

Apropos Oliver Pocher und sein Podcast: Statt Amira podcastet jetzt Sandy Meyer-Wölden mit ihm. Die völlig falsche Besetzung – zumindest, wenn nach der Tochter von Oliver Pocher und Sandy geht, denn sie will jetzt den Podcast übernehmen. Verwendete Quellen: Instagram/Podimo